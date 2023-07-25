Çok sık idrara çıkanlar dikkat! Aktif mesane sorununuz olabilir

Sofraların vazgeçilmezi domates, ağızları tatlandırıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor: Kalp hastalıklarına karşı korur. İçerdiği C vitamini ile kansere karşı koruma sağlar. Böbrek ve safra taşlarını düşürür. Bağırsakların çalışmasını düzenler. Kabızlığı giderir. Tansiyonu dengeler. Bel çevresindeki yağlanmayı azaltır. Sivilceleri tedavi eder. Gözleri korur.

Kalıcı kilolardan kurtulmanın yolu, fazla yağları yakmaktan geçiyor. Dyt. Nilay Keçeci Arpacı yağ yakımını artırmanın şifresini açıklıyor: Günde 7-8 saat uyu. geç olmadan aynı saatlerde uyumaya çalış. Günde mutlaka 2 litre su tüket. çay ve kahve buna dahil olmasın.

Meyve suyu yerine meyve tüket. Ara öğünlerin için yanında mutlaka sağlıklı atıştırmalık bulundur. Şeker tüketimini bırak. Hızlı yemek yeme. lokmaları iyi çiğne. Kahvaltıda mutlaka maydanoz ve yumurta tüket. Geç saatlerde yemek yeme. uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bırak.

Anne sütü hem anne hem de bebek için mucizevi etki gösteriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nalan Karabayır, bebeklerin ilk 6 ay mutlaka anne sütüyle beslenmesi gerektiğini söylüyor.

Havuç, dereotu, arpa, yulaf, incir ve keten tohumu gibi besinlerin anne sütünü artırdığını belirten Prof. Dr. Karabayır, şöyle devam ediyor: Anne sütünün artmasını sağlayan en önemli faktör bebeği ilk aylarda, günde 8-12 kez emzirmektir. Anne sütü yetersizliği emzirme tekniğindeki sıkıntı nedeniyle bebeğin memeyi boşaltamamasından kaynaklanır.

MUTLULUĞA MÜRDÜM ETKİSİ

Yaz aylarının gelmesiyle pazar tezgahlarını süsleyen mürdüm eriği ağızları tatlandırıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde de sağlığı koruyor. C vitamini deposu bu mucize meyve, bağışıklığı destekliyor. Antioksidan etkisiyle idrar sökücü özelliği bulunuyor. Böbrek ve karaciğeri koruyor. Romatizma hastalarının şikayetlerini azaltıyor. Tansiyon ve kalp hastalıklarına iyi geliyor. Beyindeki mutluluk hormonunu harekete geçiriyor. Adet düzensizliğine iyi geliyor.

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