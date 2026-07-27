Dr. Emel Çolakoğlu'ndan çocuklar için 20-20-20 göz sağlığı kuralı: Ekran kullanımına dikkat
Çocuklarda yazın göz şikayetleri artıyor. Bunda ekran kullanımı büyük rol oynuyor. Dr. Emel Çolakoğlu, “Ekran karşısında her 20 dakikada bir en az 20 saniye boyunca 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzağa bakarak gözlerin dinlendirilmesi gerekiyor” diyor.
Okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklarda telefon, tablet ve bilgisayar başında geçirilen süre artarken, yaz mevsimine özgü çevresel faktörler de göz sağlığı açısından önemli riskler oluşturuyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Çolakoğlu, çocuklarda göz sağlığını tehdit eden yaz risklerini sıralıyor, alınması gereken önlemlere yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
EKRAN SÜRESİNDE ARTIŞ: Tatilde çocukların telefon, tablet ve bilgisayar kullanım sürelerinin artması göz yorgunluğu, kuruluk, yanma, batma ve odaklanma problemlerine yol açabiliyor. Ekran süresini birlikte planlamanız, ayrıca ekran karşısında her 20 dakikada bir en az 20 saniye boyunca 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzağa bakarak gözlerini dinlendirmesi konusunda alışkanlık kazandırmanız büyük önem taşıyor.
HAVUZ VE DENİZ: Havuzdaki klor ve hijyen sorunlarının yanı sıra deniz suyundaki tuz, kum ve mikroorganizmalar gözlerde tahriş, kızarıklık, yanma ve enfeksiyon riskini artırabiliyor. Özellikle havuzda, mümkünse denizde de gözü tam saran koruyucu yüzme gözlüğü kullanılması gözlerin tahriş edici etkenlerden korunmasına yardımcı oluyor. Havuz veya denizden çıktıktan sonra gözlerin temiz suyla durulanması, kirli ellerle gözlere temas edilmemesi, ortak havlu kullanılmaması ve gözlerin ovuşturulmamasına özen gösterilmesi gerekiyor.
KONTAKT LENSLE DENİZ YA DA HAVUZA GİRMEK: Kontakt lensler, denizde ya da havuzda bulunabilen bakteri, mantar ve diğer mikroorganizmaların lens yüzeyine tutunmasını kolaylaştırarak kornea enfeksiyonu riskini artırabiliyor. Ayrıca klorlu ve tuzlu su, lensin yapısını bozarak gözlerde tahriş, batma ve rahatsızlık hissine yol açabiliyor. Yüzme sırasında kontakt lens kullanılmaması, zorunlu durumlarda ise tek kullanımlık lenslerin tercih edilmesi ve sudan çıktıktan hemen sonra çıkarılarak atılması büyük önem taşıyor.
GÜNEŞ IŞINLARI: Yoğun ultraviyole (UV) ışınlarına uzun süre maruz kalmak gözlerde tahriş ve rahatsızlığa yol açarken, korunmasız UV maruziyeti, katarakt başta olmak üzere bazı göz hastalıklarının gelişme riskini artırabiliyor. Çocuğun dışarı çıkarken UV korumalı güneş gözlüğü kullanması, güneşe çıplak gözle bakmaması ve çok güneşli ortamlarda şapka takması göz sağlığını korumada önemli rol oynuyor.
Ancak toplumdaki yaygın inanışın aksine güneş gözlüğünün yalnızca koyu renk camlı olması UV koruması sağladığı anlamına gelme Bu nedenle UV400 veya yüzde 100 UV koruması sağlayan gözlükler tercih edilmelidir.