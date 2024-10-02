Çocuklarda ortopedik sorunlara neden olan hatalar

Obezite, sadece genel sağlık problemleriyle sınırlı kalmayıp, çocuklarda ortopedik sorunlara da neden oluyor. Fazla kilo, çocukların eklem ve kemik yapısına fazladan yük bindirir. Özellikle diz ve ayak bileği eklemlerinde aşırı yüklenmeye bağlı problemler yaşatabiliyor. Obezite, diz ekleminde erken yaşta aşınmalara ve gelişim bozukluklarına yol açabiliyor. Aynı zamanda fazla kilolu çocukların hareket kabiliyeti azalır ve bu da kasiskelet sisteminin gelişimini olumsuz etkiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aybars Kıvrak, çocuklar obeziteyi önlemek için önerilerde bulunuyor: Dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılmalı, çocukların fiziksel aktiviteleri artırılmalıdır. Obezite riski olan çocuklarda düzenli ortopedik kontroller yapılmalıdır.

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