Metin Arolat ölümüyle yeniden gündemde!

Şarkıcı Metin Arolat'ın 52 yaşında sahnede fenalaşarak vefat etmesi, hızlı kilo kaybı amacıyla uygulanan şok diyetlerin tehlikelerini bir kez daha gündeme getirdi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Alyan, şok diyetlerin kilo vermede etkili olabileceğini, ancak özellikle kalp sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı: Şok diyetler, aşırı kalori kısıtlamasıyla vücudun sodyum, potasyum ve magnezyum gibi hayati tuzları kaybetmesine ve kan akışkanlığının bozulmasına neden olabilir. Bu durum kalp krizleri ve ciddi aritmilere yol açabilir. Bu tür diyetler kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği ve aritmi öyküsü olan kişilerde tehlikelidir. Bu bireyler şok diyetlerden uzak durmalı.

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