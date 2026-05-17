Çocuklarda kalp hastalığının 5 belirtisi: Paketli gıdalar ve hareketsizlik kriz riskini tetikliyor

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Murat Şahin, kalp hastalıklarının artık çocuk yaşta da görüldüğünü ve kalp krizi vakalarıyla karşılaşılabildiğini belirtti.

Hazır ve paketli gıdaların aşırı tüketimi yüksek tuz, şeker ve trans yağ içeriği nedeniyle çocuklarda damar sertliğine ve erken yaşta kalp hastalıklarına neden olabiliyor.

Çabuk yorulma, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı veya bayılma gibi belirtiler büyüme dönemi sanılarak göz ardı edilebiliyor ancak kalp hastalıklarının erken sinyalleri olabilir.

Tablet, telefon ve bilgisayar başında uzun süre hareketsiz kalma obezite riskini artırırken ani hareketlerde baş dönmesi ve bayılmaya yol açabiliyor.

Yetersiz ve kalitesiz uyku çocuklarda stres hormonlarını artırarak kalp ritmini ve tansiyonu olumsuz etkiliyor.

Geçmişte sadece ileri yaş hastalığı olarak bilinen kalp hastalıkları, artık gençlerde de kapıyı çalıyor hatta çocuk yaşta kalp krizi vakalarıyla da karşılaşılabiliyor.



Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Murat Şahin, çocuk kalbini tehdit eden 5 etkeni, hatalı davranışları ve erken tanı için ailelerin dikkat etmeleri gerekenleri anlatıyor:



HAZIR VE PAKETLİ GIDALARIN AŞIRI TÜKETİMİ: Hazır gıdalar; yüksek tuz, şeker ve trans yağ içerdiklerinden çocukların damar yapısını olumsuz etkiler, zamanla damar sertliğine zemin hazırlayarak kalp hastalıklarının erken yaşta başlamasına neden olabilir. Çocuğa ev yapımı, doğal ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılmalı, paketli ürünler sınırlandırılmalıdır.



'BÜYÜME DÖNEMİNDE OLUR' ALGISI: Çabuk yorulma, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı veya bayılma gibi belirtiler çoğu zaman 'büyüme dönemi' denilerek göz ardı edilebiliyor. Oysa bu belirtiler kalp hastalıklarının erken sinyalleri olabileceğinden, bu tür şikayetler mutlaka ciddiye alınmalı ve vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır.

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Murat Şahin, kalp hastalıklarının artık çocuk yaşta da görüldüğünü ve kalp krizi vakalarıyla karşılaşılabildiğini belirtti. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



ŞEKERLİ VE GAZLI İÇECEKLER: Şekerli, gazlı ve kolalı içecekler hem kilo artışına hem de metabolik dengesizliklere yol açarak kalp sağlığını dolaylı olarak bozar. Ayrıca insülin direnci ve diyabet riskini artırır. Kafeinli içeceklerin de çocuk beslenmesinde yeri yoktur.

Çok fazla kahve tüketimi çocuklarda ritim bozukluklarını tetikleyebilmektedir. Şekerli, gazlı ve kolalı içecekler hem kilo artışına hem de metabolik dengesizliklere yol açarak kalp sağlığını dolaylı olarak bozar. Ayrıca insülin direnci ve diyabet riskini artırır. Kafeinli içeceklerin de çocuk beslenmesinde yeri yoktur.Çok fazla kahve tüketimi çocuklarda ritim bozukluklarını tetikleyebilmektedir. Su , ayran ve doğal içecekler tercih edilmeli; şekerli içecekler alışkanlık haline getirilmemelidir.