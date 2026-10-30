Çocuklarda göz tembelliğine dikkat: Muayene gecikirse görme gelişimi olumsuz etkilenebilir
Çocuklarda göz tembelliği erken dönemde belirgin bir şikâyete neden olmayabiliyor. Prof. Dr. Sertan Göktaş, “Çocuk günlük yaşamını sürdürürken görme sorununu fark etmeyebilir. Muayeneyi ihmal etmeyin.” diyor.
Göz tembelliği, gözlerden birinin veya nadiren her ikisinin görme gelişiminin yeterince tamamlanmaması sonucu ortaya çıkıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sertan Göktaş, çocuklarda göz tembelliğinin nedenleri, belirtileri, erken tanının önemi ve tedavi sürecinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veriyor:
ŞAŞILIK NEDEN OLABİLİR
Göz tembelliği en sık şaşılık, iki göz arasında belirgin numara farkı bulunması veya her iki gözde yüksek kırma kusuru olması gibi nedenlerle gelişebilir. Bazı durumlarda gözün görmesini engelleyen doğuştan katarakt gibi sorunlar da göz tembelliğine yol açabilir. Çocukluk döneminde görme sistemi gelişmeye devam ettiği için bu dönemde ortaya çıkan problemlerin erken tespit edilmesi önemlidir. Çocuk bir gözüyle daha iyi gördüğünde diğer gözündeki görme azlığını fark etmeyebilir. Bu nedenle aileler her zaman belirgin bir şikâyetle karşılaşmayabilir.
Televizyonu yakından izleme, kitap okurken başını belirli bir açıyla tutma, bir gözünü kapatma veya cisimlere bakarken başını yana çevirme gibi davranışlar görülebilir. Ancak bu belirtilerin olmaması, göz tembelliğinin bulunmadığı anlamına gelmez.
AİLELER TEDAVİ SÜRECİNİ AKSATMAMALI
Tedavinin başarısında düzenli takip ve ailelerin önerilere uyumu önemlidir. Özellikle göz kapama tedavisinde hekim tarafından belirlenen süre ve uygulama şekline uyulması gerekir. Tedavinin düzensiz uygulanması, beklenen faydanın elde edilmesini zorlaştırabilir.
Bazı çocuklar kapama tedavisine alışmakta zorlanabilir. Bu süreçte ailelerin sabırlı olması, çocuğu desteklemesi ve uygulamayı hekim önerileri doğrultusunda sürdürmesi önemlidir.
TANI İÇİN OKUL ÇAĞINI BEKLEMEYİN
Göz tembelliğinin erken dönemde tespit edilmesi, tedaviden alınabilecek sonucu olumlu etkileyebilir. Bu nedenle çocukların yaşlarına uygun göz taramalarından ve gerekli durumlarda kapsamlı göz muayenelerinden geçirilmesi gerekir. Özellikle ailede şaşılık veya göz tembelliği öyküsü bulunan çocuklarda kontrollerin aksatılmaması önemlidir.
Tedavi planı çocuğun yaşına, göz tembelliğinin derecesine ve buna neden olan probleme göre belirlenir. Gözlük kullanımı, uygun hastalarda iyi gören gözün belirli sürelerle kapatılması veya hekim tarafından önerilen farklı tedavi yöntemleri uygulanabilir. Amaç, görme gelişimini desteklemek ve tembel gözün görme kapasitesini artırmaktır.