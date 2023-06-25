Çocuk Cerrahisi Uzmanı uyardı! Kızamığı erkenden önleyin...

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ömer Faysal Çadır, kızamık vakalarının git gide artış eğiliminde olduğunu söylüyor. Çadır, "Türkiye'de son yıllarda, özellikle son aylarda kızamık vakaları tırmanışa geçti. 2023 yılının ilk 4 ayında 1440 kişiye kızamık tanısı konmuş ve bunların 242 tanesi hastaneye yatırılarak tedavi edilmiştir. Kızamık tanısı alan hastaların 1 yaş altında olanların hemen tümünün, 1-4 yaş arası olanların yarısından fazlasının aşısız olduğu tespit edilmiştir. Kızamığın erken tespit edilip tedavi edilmesi için çocuğunuzun aşısını ihmal etmeyin" diye konuşuyor.
Akıllı ol pancar Sivilcelere kekik yağı Rezene zayıflatır.
55'TEN SONRA TEHLİKE ÇOK YAKIN!
Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen 'makula dejenerasyonu', 55 yaşından sonra ortaya çıkıyor. Hastalıkta, gözün sarı nokta bölgesi, yaşın ilerlemesiyle birlikte bozulup dejenerasyona uğruyor. Tedavisinde geç kalınması, körlük riskini artırıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Koçak, hastalığın kuru ve yaş tip olmak üzere iki gruba ayrıldığını belirtiyor. "Kuru tipte, yaşam tarzına yönelik önerilerde bulunuyor. Beslenme tarzının değiştirilmesi, sigaranın bırakılması gibi. İleri evrelerde ise göz içi enjeksiyonlar tercih ediliyor" diyor. Diyabetin bile sarı nokta hastalığına neden olduğunu belirten Doç. Dr. Koçak, hastalığın ömür boyu devam ettiğini söylüyor. Erken teşhisin tedavide büyük önem teşkil ettiğini sözlerine ekliyor.
AKILLI OL PANCAR
Vitamin deposu kırmızı pancar, bağışıklığı güçlendirir. Beyin fonksiyonlarını destekler. Alzheimer'la savaşır. Tansiyonu dengeler. Kalbi korur. Kansere savaş açar. Bol liflidir.
SİVİLCELERE KEKİK YAĞI
Kekik yağı, adeta şifa dağıtır. Solunum yolu hastalıklarıyla mücadele eden bu yağ antioksidan etkisiyle kanserle savaşır. Sivilceleri temizler. Ağız kokusuna da iyi gelir.
REZENE ZAYIFLATIR
Sindirimi hızlandıran rezene çayı, kabızlığı ve hazımsızlığı engeller. Ülsere neden olan mide problemlerini bitirir. Ağız kokusunu azaltır. Zayıflatır. Öksürüğü keser. Tansiyonu dengeler.
BÖBREKLERE ŞEFTALİ GÜCÜ
Yazın en sevilen meyvelerinden şeftali, pazar tezgahlarını süslüyor. İçerdiği A, B ve C vitaminin yanı sıra bolca magnezyum, potasyum ve kalsiyum içeriyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
- Safra kesesi ve karaciğerin çalışmasını düzenler.
- İdrar söktürmeye yardımcıdır. Böbrekleri korur.
- Kanserle mücadele eder.
- Sakinleştiricİ etkisi vardır. Uykusuzluğu giderir.
- Kanı temizler.
- Cilde tazelik ve nem verir.
- Hazmı kolaylaştırır.
ÇİTLETİN GÜÇLENİN
Antioskidan deposu kabak çekirdeği, prostat kanseriyle savaşır. İçerdiği magnezyum sayesinde kemik ve kalp sağlığını korur. Tansiyonu dengeler. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur. Lifli yapısı sayesinde sindirimi hızlandırır. Sperm kalitesini yükseltir. Doğurganlığı artırır.