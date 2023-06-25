Çocuk Cerrahisi Uzmanı uyardı! Kızamığı erkenden önleyin...





AKILLI OL PANCAR

Vitamin deposu kırmızı pancar, bağışıklığı güçlendirir. Beyin fonksiyonlarını destekler. Alzheimer'la savaşır. Tansiyonu dengeler. Kalbi korur. Kansere savaş açar. Bol liflidir.



SİVİLCELERE KEKİK YAĞI

Kekik yağı, adeta şifa dağıtır. Solunum yolu hastalıklarıyla mücadele eden bu yağ antioksidan etkisiyle kanserle savaşır. Sivilceleri temizler. Ağız kokusuna da iyi gelir.



REZENE ZAYIFLATIR

Sindirimi hızlandıran rezene çayı, kabızlığı ve hazımsızlığı engeller. Ülsere neden olan mide problemlerini bitirir. Ağız kokusunu azaltır. Zayıflatır. Öksürüğü keser. Tansiyonu dengeler.



BÖBREKLERE ŞEFTALİ GÜCÜ

Yazın en sevilen meyvelerinden şeftali, pazar tezgahlarını süslüyor. İçerdiği A, B ve C vitaminin yanı sıra bolca magnezyum, potasyum ve kalsiyum içeriyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

- Safra kesesi ve karaciğerin çalışmasını düzenler.

- İdrar söktürmeye yardımcıdır. Böbrekleri korur.

- Kanserle mücadele eder.

- Sakinleştiricİ etkisi vardır. Uykusuzluğu giderir.

- Kanı temizler.

- Cilde tazelik ve nem verir.

- Hazmı kolaylaştırır.



ÇİTLETİN GÜÇLENİN

Antioskidan deposu kabak çekirdeği, prostat kanseriyle savaşır. İçerdiği magnezyum sayesinde kemik ve kalp sağlığını korur. Tansiyonu dengeler. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur. Lifli yapısı sayesinde sindirimi hızlandırır. Sperm kalitesini yükseltir. Doğurganlığı artırır.