Çocuğunuza verdiğiniz vitamin zarar verebilir: Uzmanlardan kritik uyarılar!

Çocuklar, sağlıklı büyüyüp gelişemeyecekleri endişesiyle arkadaş çevrelerinden aldıkları önerilerle vitamin takviyelerine yüklenebiliyor. Ancak dikkat! Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İhsan Şehla, vitamin ve minerallerin çocuklar için son derece önemli olduğunu ancak bilinçsizce, gereksiz vitamin yüklemesinin fayda yerine zehir etkisi yaratabileceğini belirtiyor.
Vitamin (AA)
Vitamin fazlalığının zararlarını anlatıyor:
D VİTAMİNİ: Güçlü kemikler için olmazsa olmaz olan D vitaminin aşırı kullanımı solukluk, gevşeklik, iştahsızlık, huzursuzluk, kabızlık ve bol idrara çıkmanın yanı sıra kalsiyum atılımı, böbreklerde hasar, böbrek taşları, kalpten çıkan ana atardamar kapağında darlık, tansiyon yüksekliği ve kusma gibi sorunlara neden olabilir.
Vitamin (AA)
A VİTAMİNİ: A vitamininin gözlerden dişlere dek birçok faydası bulunuyor. Gereksiz ve fazla kullanımı, iştahsızlık, kusma, kemiklerde şişlik, zayıflama, saç dökülmesi, deride pullanma ve soyulma ve ağız kenarında çatlaklar, karaciğer hastalığı ve karaciğer damarlarında tansiyon artışına yol açabilir.
Vitamin (AA)