Çocuğunuza verdiğiniz vitamin zarar verebilir: Uzmanlardan kritik uyarılar!

E VİTAMİNİ: Vücutta yüksek doz E vitamini bulunması, vücudun bakterileri öldürme yeteneğini azaltıyor. İmmün ve otoimmün hastalıkların ilerlemesini kolaylaştırabiliyor. Bağışıklık sistemini aşırı çalıştırdığından vücut kendi dokularını yabancı olarak algılayıp bu dokulara saldırarak birçok önemli hastalığa yol açabilir.

Vitamin (AA)

K, B VE C VİTAMİNİ: Aşırı K vitamini, aşırı kan hücresi yıkımına bağlı kansızlık, sarılık ve çok yüksek sarılığın yeni doğan bebeklerde beyne yerleşip hasar vermesine neden olabiliyor. B vitamininin aşırı kullanımı, karaciğer bozukluklarından kalpte ritim bozukluğuna dek birçok soruna yol açıyor. C vitamininin aşırı tüketimi ise uzun dönemde böbrek taşlarına neden oluyor.