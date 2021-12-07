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    Cinsel sorunların doğal ilacı hardal

    Cinsel sorun yaşayanların imdadına hardal bitkisi yetişiyor. Hardal bitkisi içersinde barındırdığı vitamin ve minarellerle cinsel isteği ve gücü arttırıyor. İşte sizler için derlediğimiz 8 Aralık tarihli sağlık tavsiyeleri...

    Hardal gücü

    Doğal gıdalar her derde deva oluyor... Hardal bitkisi de cinsel sorun yaşayanların imdadına yetişiyor. Bu bitki cinsel isteği ve gücü artırarak mutluluk getiriyor. Hazımsızlığı gideren, cildi besleyen hardalın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
    Soğuk algınlığı, grip ve bronşiti iyileştirir.
    Mideyi rahatlatır. Bağırsakları temizler.
    Romatizma ağrıları dindirir.
    Kan dolaşımını destekler.
    Cildi güzelleştirir.
    Balla karıştırılıp yendiğinde öksürüğü azaltır. Akciğerleri temizler.
    Diş ağrısını azaltır.
    Göğüs hastalıklarını iyileştirir.



    ENERJİ DEPOSU MUZ
    Muz, tansiyonu dengeler. Böbrekteki taşların dökülmesine yardım eder. Enerji verir. Mide ülserine iyi gelir. Kanserden korur. Kemikleri güçlendirir.



    KANSERE ZEYTİNYAĞI
    Yemekleri lezzetlendiren zeytinyağı, kolon kanserinden korur. Karaciğeri temizler. Beyin hücrelerini besler. Vücuttaki iltihabı giderir. Kolesterolü azaltır. Şekeri dengeler.



        DOMATES KANSERSAVAR
        Domates, antioksidan etkisi ile kan basıncını dengeler. Kalp sağlığını korur. Diyabet riskini azaltır. Kabızlığı giderir. Stresi azaltmaya yardımcıdır.

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