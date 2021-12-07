Cinsel sorunların doğal ilacı hardal

Doğal gıdalar her derde deva oluyor... Hardal bitkisi de cinsel sorun yaşayanların imdadına yetişiyor. Bu bitki cinsel isteği ve gücü artırarak mutluluk getiriyor. Hazımsızlığı gideren, cildi besleyen hardalın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Soğuk algınlığı, grip ve bronşiti iyileştirir.
Mideyi rahatlatır. Bağırsakları temizler.
Romatizma ağrıları dindirir.
Kan dolaşımını destekler.
Cildi güzelleştirir.
Balla karıştırılıp yendiğinde öksürüğü azaltır. Akciğerleri temizler.
Diş ağrısını azaltır.
Göğüs hastalıklarını iyileştirir.
ENERJİ DEPOSU MUZ
Muz, tansiyonu dengeler. Böbrekteki taşların dökülmesine yardım eder. Enerji verir. Mide ülserine iyi gelir. Kanserden korur. Kemikleri güçlendirir.
KANSERE ZEYTİNYAĞI
Yemekleri lezzetlendiren zeytinyağı, kolon kanserinden korur. Karaciğeri temizler. Beyin hücrelerini besler. Vücuttaki iltihabı giderir. Kolesterolü azaltır. Şekeri dengeler.