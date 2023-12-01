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Cinsel hayatta sıkıntı yaşayanlar şifayı doğada buluyor!

Cinsel hayatta sıkıntı yaşayanlar şifayı doğada buluyor. Kekik gibi hoş kokulu bir bitki olan zater, afrodizyak etkisi sayesinde güç veriyor. İşte sizler için derlediğimiz 1 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Aralık 2023 Güncelleme 01 Aralık 2023, 06:59
Cinsel hayatta sıkıntı yaşayanlar şifayı doğada buluyor!

Cinsel hayatta sıkıntı yaşayanlar şifayı doğada buluyor. Kekik gibi hoş kokulu bir bitki olan zater, afrodizyak etkisi sayesinde güç veriyor. Çay olarak da tüketilebiliyor. Hem baharat hem de afrodizyak olarak bilinip kullanılan zaterin sağlığa faydaları şöyle:



Uyarıcıdır. Bu etkisiyle mideyi çalıştırır, iştahı açar ve sindirim işlemini kolaylaştırır.
Mide ve bağırsaklardaki aşırı gazı söktürür. Hazımsızlığı giderir.
İdrar söktürücüdür. Kanı ve idrar yollarını temizler.
Terleticidir. Soğuk algınlığında iyileştirici etkisi görülür.
Antiseptik (mikrop kırıcı) etkisi de vardır. Bademcik ve boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.
Uzun zamanlardan beri afro dizyak (cinsel gücü artırıcı) etkileri bulunduğu ileri sürülmektedir.

DİŞLERE TARÇIN
Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır. Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.

ŞİFANIN YEŞİL HALİ
Antioksidan deposu yeşil çay, hücre yapısını güçlendirir. Ciğerleri temizler. Kansere savaş açar. Kolesterolü ve kan şekerini dengeler. Diyabeti önler.

KANSERE ENGİNAR
Kalp kasını güçlendiren enginar, kansızlığı bitirir. Vücudu toksinlerden temizler. Kanserden korur. Kolesterolü düşürür. Diyabeti önler.

TANSİYONA BÖRÜLCE
Sindirimi hızlandıran börülce, diyabet hastalığından korur. Bağışıklığı güçlendirir. Yüksek tansiyonu düşürür.

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