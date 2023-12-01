Cinsel hayatta sıkıntı yaşayanlar şifayı doğada buluyor. Kekik gibi hoş kokulu bir bitki olan zater, afrodizyak etkisi sayesinde güç veriyor. Çay olarak da tüketilebiliyor. Hem baharat hem de afrodizyak olarak bilinip kullanılan zaterin sağlığa faydaları şöyle:
DİŞLERE TARÇIN
Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır. Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
ŞİFANIN YEŞİL HALİ
Antioksidan deposu yeşil çay, hücre yapısını güçlendirir. Ciğerleri temizler. Kansere savaş açar. Kolesterolü ve kan şekerini dengeler. Diyabeti önler.
KANSERE ENGİNAR
Kalp kasını güçlendiren enginar, kansızlığı bitirir. Vücudu toksinlerden temizler. Kanserden korur. Kolesterolü düşürür. Diyabeti önler.
TANSİYONA BÖRÜLCE
Sindirimi hızlandıran börülce, diyabet hastalığından korur. Bağışıklığı güçlendirir. Yüksek tansiyonu düşürür.