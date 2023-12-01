Cinsel hayatta sıkıntı yaşayanlar şifayı doğada buluyor. Kekik gibi hoş kokulu bir bitki olan zater, afrodizyak etkisi sayesinde güç veriyor. Çay olarak da tüketilebiliyor. Hem baharat hem de afrodizyak olarak bilinip kullanılan zaterin sağlığa faydaları şöyle:





Uyarıcıdır. Bu etkisiyle mideyi çalıştırır, iştahı açar ve sindirim işlemini kolaylaştırır.

Mide ve bağırsaklardaki aşırı gazı söktürür. Hazımsızlığı giderir.

İdrar söktürücüdür. Kanı ve idrar yollarını temizler.

Terleticidir. Soğuk algınlığında iyileştirici etkisi görülür.

Antiseptik (mikrop kırıcı) etkisi de vardır. Bademcik ve boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.

Uzun zamanlardan beri afro dizyak (cinsel gücü artırıcı) etkileri bulunduğu ileri sürülmektedir.