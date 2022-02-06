Çin'de son 24 saat içerisinde 43 koronavirüs vakası saptandı

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 340 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1510 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.