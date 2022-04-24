Çağın vebası obezite ömrü kısaltıyor! Kanserden kalp hastalığına kadar pek çok sağlık sorununa yol açıyor





CİNSİYET BİLE ÖNEMLİ!

Obezite, vücutta fazla yağ dokusu birikimine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Obezite gelişiminde genellikle alınan ve harcanan kaloriler arasında dengesizliğe yol açan yüksek kalorili bir beslenme tarzı ve hareketsiz yaşam belirleyici rol oynuyor. Ayrıca genetik faktörler, yaş, cinsiyet, ailesel beslenme alışkanlıkları ve uyku düzeni de obezite üzerinde etkili oluyor. Kişinin kilolu olup olmadığının belirlenmesi için boy ve kilo değerlerine bakmak gerekiyor. Kilonun metre cinsinden boyun karesine bölünmesiyle elde edilen vücut kitle indeksi (VKİ) ile fazla kilolu olunup olunmadığı belirleniyor. Bulunan oran 25-29,9 arası olmasına fazla kilolu, 30'un üzerinde olmasına obezite deniyor. Bel çevresi de obezitenin tespitinde önem taşıyor. Yağ fazlalığı vücudun göbek bölgesinde fazla olması sağlığı olumsuz etkiliyor. Kadınlarda 80 cm - erkekler de 90 cm'nin üzeri fazla kilolu, kadınlarda 90 cm - erkeklerde 100 cm üzeri ise obezite olarak tanımlanıyor.