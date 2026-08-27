Burun tıkanıklığını geçici sanmayın! Uzmanından nefesi rahatlatacak 5 etkili önlem ve önemli uyarılar
Dr. Artunç Kaan Turanoğlu, gelişigüzel burun spreyi kullanmanın, burun tıkanıklığına yol açabildiğini söylüyor. Burun tıkanıklığına karşı 5 etkili önlemi anlatıyor.
Pek çok kişinin yaşamını olumsuz etkileyen burun tıkanıklığını sadece nezle, grip veya alerji gibi geçici nedenlere bağlamak yanıltıcı olabiliyor. Bu yaklaşım, sorunun altında yatan nedenin tedavisiz kalmasına yol açabiliyor.
Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Artunç Kaan Turanoğlu, "Bazen yaşam tarzındaki bazı alışkanlıklar, çevresel koşullar veya burunda yapısal bir problem de nefes almayı güçleştirebilir" diyor. Toplumumuzda burun tıkanıklığı için bazı burun spreylerini gelişigüzel alıp kullanmanın çok yaygın ve tehlikeli bir sorun olduğunu vurgulayan Dr. Turanoğlu, doktora danışmadan, üstelik uzun süreli burun spreyi kullanmanın uzun dönemde burun tıkanıklığının temel nedeni hâline de gelebildiği uyarısında bulunuyor. Burun tıkanıklığına karşı 5 etkili önlemi anlatıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor.
1. BURUN TEMİZLİĞİNİ DÜZENLİ YAPIN
Uygun şekilde kullanılan serum fizyolojik veya tuzlu su içeren burun solüsyonları, burun içindeki salgıların temizlenmesine ve burundaki tıkanıklığın açılmasına yardımcı olabilir. Ancak burun temizliği sırasında burnu sert ve basınçlı şekilde sümkürmek yerine nazikçe temizlemek ve burun içini tahriş etmemeye özen göstermek gerekir.
2. YETERLİ SIVI TÜKETİN
Böylece burun salgılarının koyulaşmasını önlemeye destek olarak tıkanıklık hissinin azalmasına katkı sağlayabilirsiniz. Bu nedenle özellikle hastalık dönemlerinde ve sıcak havalarda sıvı tüketimine dikkat etmek önemlidir.
3. TIKANIKLIĞIN ALTINDAKİ TIBBİ NEDENLERİ GÖZDEN KAÇIRMAYIN
Burun içinde septum deviasyonu olarak adlandırılan kıkırdak-kemik bölme eğriliği, burun etlerinin (konkaların) büyümesi, burun polipleri veya sinüzit ve hatta bazen tümörler gibi tıbbi sorunlar da nefes almayı güçleştirebilir. Çocuklarda ise geniz etinin büyümesi, burundan nefes almayı zorlaştıran önemli nedenlerden biri olabilir.
4. ORTAMDAKİ HAVANIN ÇOK KURU OLMAMASINA DİKKAT EDİN
Aşırı kuru hava solumak, görevlerinden biri havayı nemlendirmek olan burun mukozasının kurumasına ve tahriş olmasına yol açabilir. Bu durum da burun tıkanıklığına ve burun içinde rahatsızlık hissinin artmasına neden olabilir. Yaşam alanlarının düzenli olarak havalandırılması ve ortamın aşırı kuru olmamasına dikkat edilmesi faydalı olabilir.
5. ALERJİYİ TETİKLEYEN ETKENLERDEN UZAK DURUN
Polen, ev tozu akarları, hayvan tüyleri ve küf gibi alerjenler, hassas bireylerde burun mukozasında reaksiyona neden olarak tıkanıklık, hapşırma, burun akıntısı ve kaşıntı oluşturabilir. Tıkanıklık belirli ortamlarda veya belirli dönemlerde tekrarlıyorsa alerji ihtimali göz önünde bulundurulmalı ve tetikleyici faktörlerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.