Pek çok kişinin yaşamını olumsuz etkileyen burun tıkanıklığını sadece nezle, grip veya alerji gibi geçici nedenlere bağlamak yanıltıcı olabiliyor. Bu yaklaşım, sorunun altında yatan nedenin tedavisiz kalmasına yol açabiliyor. Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Artunç Kaan Turanoğlu, "Bazen yaşam tarzındaki bazı alışkanlıklar, çevresel koşullar veya burunda yapısal bir problem de nefes almayı güçleştirebilir" diyor. Toplumumuzda burun tıkanıklığı için bazı burun spreylerini gelişigüzel alıp kullanmanın çok yaygın ve tehlikeli bir sorun olduğunu vurgulayan Dr. Turanoğlu, doktora danışmadan, üstelik uzun süreli burun spreyi kullanmanın uzun dönemde burun tıkanıklığının temel nedeni hâline de gelebildiği uyarısında bulunuyor. Burun tıkanıklığına karşı 5 etkili önlemi anlatıyor, önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor.

Burun tıkanıklığının altında yapısal sorunlar, alerji veya çevresel koşullar gibi farklı nedenler yatabiliyor. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) 1. BURUN TEMİZLİĞİNİ DÜZENLİ YAPIN Uygun şekilde kullanılan serum fizyolojik veya tuzlu su içeren burun solüsyonları, burun içindeki salgıların temizlenmesine ve burundaki tıkanıklığın açılmasına yardımcı olabilir. Ancak burun temizliği sırasında burnu sert ve basınçlı şekilde sümkürmek yerine nazikçe temizlemek ve burun içini tahriş etmemeye özen göstermek gerekir. 2. YETERLİ SIVI TÜKETİN Böylece burun salgılarının koyulaşmasını önlemeye destek olarak tıkanıklık hissinin azalmasına katkı sağlayabilirsiniz. Bu nedenle özellikle hastalık dönemlerinde ve sıcak havalarda sıvı tüketimine dikkat etmek önemlidir.