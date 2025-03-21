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Bulanık görüyorsanız dikkat: Uzmanı sinsice ilerleyen göz tansiyonuna karşı 7 öneri sıraladı!

Glokom yani göz tansiyonu, sinsice ilerliyor. Tedavi edilmediğinde kalıcı görme kaybına neden oluyor. Dr. Feride Pınar Doğru, riske karşı alınabilecek 7 önlemi anlatıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Mart 2025
Bulanık görüyorsanız dikkat: Uzmanı sinsice ilerleyen göz tansiyonuna karşı 7 öneri sıraladı!

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Başınız ve gözlerinizin çevresi ağrıyor, zaman zaman bulanık görüyor, ışıklar etrafında halkalar beliriyor ve gözlerinizde dolgunluk hissediyorsanız dikkat! Glokom (göz tansiyonu), ileri evrelerde ise bu tür belirtilerle kendini gösteriyor! Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Feride Pınar Doğru, glokom riskine karşı alınabilecek 7 etkili önlemi anlatıyor:

Yıllık göz muayenesi yaptırın: Genellikle hastalar çok ileri hasara kadar hiçbir belirti fark etmediğinden glokoma karşı en etkili yöntem düzenli
yıllık göz muayenesi yapılmasıdır.

Sigaradan uzak durun: Sigara damar sertliğine neden olarak göze gelen kan akımını azaltıp gözün beslenmesini bozar. Bu da glokoma yol açar.

Tansiyonunuzu düzenli takip edin: Yüksek (hipertansiyon) veya düşük vücut tansiyonu (hipotansiyon) göz sinirinin beslenmesini bozarak glokomun kötüleşme hızını artırabilirler.

Kortizonlu ilaç kullanırken dikkat: Özellikle kortizon içeren hap ve damlaların kontrollü kullanılması büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu ilaçlar göz tansiyonunda artışa neden olabilmektedir. Bu nedenle bu tarz ilaçlar kullanılırken mutlaka bir göz doktoruna danışılmalıdır.

Spor yaparken dikkatli olun: Glokomun kötüleşme hızı yavaşlayacağından spor yapılması önerilmektedir. Ancak hasta glokom çeşidini spor yapmadan önce doktoruna mutlaka sormalıdır. Pigment glokomu adı verilen özel bir glokom tipinde ağır sporlar kaçınılmalıdır.

Bu hastalıklarınız var mı?: Diyabet, otoimmün hastalıklar, tiroid bezi hastalıkları, damar iltihapları ve nörolojik bazı sistemik hastalıklar glokom oluşumunda rol oynar. Bu tür hastalıklarınızın olup olmadığını öğrenmek için doktor muayenesi olun.

Sağlıklı beslenin: Çay, kahve gibi içecekler normal dozlarda göz tansiyonuna büyük bir etki yapmazken çok içilmesi durumunda tansiyonu yükselebilir.

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