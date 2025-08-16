PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Bu hatalar erkeklerde kısırlığa davetiye çıkarıyor!

“Bir dirhem et, bin ayıp örter” sözü tarihe karışıyor. Fazla kilo sadece estetik değil, sağlık açısından da ciddi riskler taşıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erol, kilo problemi yaşayan erkeklerde kısırlığın daha sık görüldüğünü belirterek Akdeniz tipi beslenme, düzenli egzersiz ve antioksidan ağırlıklı gıdalarla üreme sağlığının korunabileceğini vurguluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ağustos 2025
Bu hatalar erkeklerde kısırlığa davetiye çıkarıyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eskiler, 'Bir dirhem et, bin ayıp örter' diyor ancak fazla kilo başımıza dert açıyor! Beslenme şekli ve alışkanlıklarının sonucu olarak ortaya çıkan fazla kilo, üreme sağlığını da bozuyor.

Kısırlık (AA)Kısırlık (AA)

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erol, kilo problemi yaşayan erkeklerde kısırlığın daha sık görüldüğünü belirtiyor. "Yapılan laboratuvar çalışmaları, kilo problemine bağlı olarak testisten salgılanan bazı moleküllerin eksildiğini ve üreme yeteneğinin doğrudan azaldığını ortaya koymaktadır. Akdeniz tipi beslenme şekli benimseyip antioksidan içerikli yiyecekler tüketerek erkekte üreme sağlığını koruyabiliriz." diyor.

Kısırlık (İHA)Kısırlık (İHA)

Prof. Dr. Bülent Erol, kısırlığı bitirecek önerileri sıralıyor:

Kısırlık (AA)Kısırlık (AA)

Günlük yürüyüşler ve egzersizler yapın.

Kısırlık (AA)Kısırlık (AA)

Akdeniz tarzı beslenin. Daha az kırmızı et, daha çok sebze ve meyve tüketin.

Kısırlık (İHA)Kısırlık (İHA)

Nar, böğürtlen, çilek, karadut gibi antioksidan içeren kırmızı meyveler tüketin.

Kısırlık (AA)Kısırlık (AA)

Zerdeçal, kimyon, zencefil, keklik otu gibi baharatları çok sevin.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Alaska’daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin’den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı
Trump Putin’i havalimanında karşıladı: Alaska’da iki kez tokalaştılar! Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump’tan röportaj: Barış artık Zelenskiy ve Avrupa’nın sorumluluğunda
Emekli aylığını artırmanın püf noktaları: Dilekçe tarihi ve prim kazancı ne kadar önemli?
Zaferin şifresi BAY! Galatasaray - Fatih Karagümrük: 3-0 | MAÇ SONUCU
Zelenskiy’i Beyaz Saray’dan kovan Trump Putin’in ayağına kırmızı halılar serdi | Avrupa’da panik: İlk hamle The Economist’ten
Hedeflerinde 15-20 yaş aralığındaki gençler var! Daltonlar suç örgütü iddianamesi ortaya çıktı: İşte örgütün 2 aşamalı planı
Alaska’da günün karesi! Trump ve Putin onları izledi: Bir B2 dört F-35 gündeme bomba gibi düştü | En son İran’da görülmüştü
Rus gazetecilerin menüsünde Kievski! Lavrov’un kazağı, üsse sızan geyik Zelenskiy | Alaska’da gündeme damga vuran anlar…
Antalya’da Böcek soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı! Milyonluk talepler, paravan işlemler...
Memur ve emeklinin zam pazarlığında kritik toplantı! Hükümet ikinci teklifini açıkladı
Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek
Yapay zeka çocukları tehlikeye mi atıyor: Uzmanlardan ebeveynlere 7 hayati uyarı!
Bu kan yine o kandır! Kahraman Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Yeşil Vatan’da alevlere geçit yok! Kocaeli’de yangın sonrası tahliye başladı: Havadan ve karadan müdahale
Jose Mourinho’dan kadroya Benfica ayarı! Göztepe maçında forma onların
CHP’li İBB’ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz transfer!
Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Yine Bifet yine domuz eti!
Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!