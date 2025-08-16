Güneşin zararsız sanılan etkileri cilt kanserine kadar götürebilir

Güneş, cilt hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, güneş yanıkları, mantar enfeksiyonları, isilikler, güneş alerjileri, derin kırışıklıklar, erken cilt yaşlanması, cilt lekeleri, kanser öncesi deri keratozları ve cilt kanseri gibi hastalıklara karşı uyarılarda bulunuyor.

Dr. Oğuz Küçükçakır, "Güneş yanıklarından korunmak için bahar mevsiminden sonbahar mevsimine kadar, dışarıya çıkmadan 15 dakika önce, güneş koruyucuyu güneş gören cilt bölgelerinize sürülmeli ve dışarıdayken en az 2 saatte bir tekrar edilmelidir." diyor.