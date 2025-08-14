Bu gıdalara dikkat edin: Uzmandan hayati uyarılar!

Modern hayatla birlikte işlenmiş gıdaların tüketimi artıyor. Ancak bu hastalıkları da beraber getiriyor. İngiliz beslenme uzmanı Nick Hird bazı besinlerin sigara kadar zehirli olduğunu belirtiyor.
Şu hayati uyarılarda bulunuyor:
ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ: Şarküteri etleri yani işlenmiş etlerden uzak durun. Çünkü işlenmiş etler, sodyum ve şeker bakımından yüksek olmalarının yanı sıra, sodyum nitrat gibi koruyucu maddelerle de doludur. Sodyum nitrat, eti taze tutmak ve bakteri üremesini durdurmak için kullanılan bir koruyucudur. Bu koruyucu, genellikle kendi başına zararsız olsa da bazı araştırmalar kolon, lösemi, lenfoma, meme, rahim, yumurtalık kanseri ve pankreas kanseri gibi tehlikeli hastalıklara yakalanma riskini arttırır.
BAHARATLI YİYECEKLER: Bu besinler terlemeyi artırır. Tükürük üreterek susamaya neden olur. Cips, tuzlu kuruyemiş ve çubuk kraker gibi yiyecekler çok lezzetli ama sodyum açısından oldukça yüksek gıdalar. Çok fazla tuz tüketmek, susuzluğun artmasına ve su tutulmasına yol açarak idrara çıkma yoluyla daha fazla su kaybetmenize neden olabilir. Cips yerine havuç veya kavrulmuş nohut yenilebilir.
ŞEKERLİ İÇECEKLER: Şeker, idrar söktürücüdür ve suyu uzaklaştıran bir maddedir. Diüretik etkisi, idrara çıkmanın artmasına neden olarak sizi susuz bırakır. Dehidrasyon, özellikle şeker hastaları için olumsuz sonuçlara yol açarak kan şekerini artırabilir. Şekerli içecekler; baş ağrılarına, bulanık görüşe, yorgunluğa, kilo kaybına ve yavaş iyileşen yaralara zemin hazırlayabilir.
