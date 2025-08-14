Bu gıdalara dikkat edin: Uzmandan hayati uyarılar!

Modern hayatla birlikte işlenmiş gıdaların tüketimi artıyor. Ancak bu hastalıkları da beraber getiriyor. İngiliz beslenme uzmanı Nick Hird bazı besinlerin sigara kadar zehirli olduğunu belirtiyor.

Şu hayati uyarılarda bulunuyor:

ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ: Şarküteri etleri yani işlenmiş etlerden uzak durun. Çünkü işlenmiş etler, sodyum ve şeker bakımından yüksek olmalarının yanı sıra, sodyum nitrat gibi koruyucu maddelerle de doludur. Sodyum nitrat, eti taze tutmak ve bakteri üremesini durdurmak için kullanılan bir koruyucudur. Bu koruyucu, genellikle kendi başına zararsız olsa da bazı araştırmalar kolon, lösemi, lenfoma, meme, rahim, yumurtalık kanseri ve pankreas kanseri gibi tehlikeli hastalıklara yakalanma riskini arttırır.

Kansere neden olan gıdalar (AA)