Kalp hastalığı çoğu kişi için orta yaşlarda ortaya çıkabilecek bir sağlık sorunu gibi görülüyor. Ancak yeni bir araştırma, kalp damarlarında plak oluşumunun sanılandan çok daha erken başlayabildiğini ortaya koydu. Bulgular, kalp-damar sağlığını korumaya yönelik adımların belirtiler ortaya çıkmadan yıllar, hatta onlarca yıl önce başlamasının önemine işaret ediyor.

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri, en genç grupta da damar plaklarının görülmesi oldu. 18-29 yaş arasındaki erkeklerin yüzde 8,7'sinde, kadınların ise yüzde 6,7'sinde plak tespit edildi. Yaş ilerledikçe hem plak miktarının hem de etkilenen damarların sayısının arttığı belirlendi.

New England Journal of Medicine'de yayımlanan yeni çalışmada, Danimarka ve İspanya'da bilinen kalp hastalığı bulunmayan 18-70 yaş arasındaki 16 bin 808 yetişkin incelendi. Araştırmacılar, kalbi besleyen damarların yanı sıra boyun ve bacaklardaki ana damarları da görüntüleme yöntemleriyle değerlendirdi.

20’li yaşlardaki bazı genç yetişkinlerin damarlarında bile plak tespit edildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

YILLAR BOYUNCA YÜKSEK KOLESTEROLE MARUZ KALMAK ÖNEMLİ

Uzmanlara göre damar sağlığı yalnızca kişinin o anki kolesterol veya tansiyon değerleriyle değerlendirilebilecek kadar basit değil. Atardamarlar, özellikle yüksek LDL kolesterol gibi risk faktörlerine yıllar boyunca maruz kalıyor.

Kardiyoloji uzmanı Amit Khera, kalp hastalığının yalnızca orta yaşlarda ele alınmasının önemli bir yaklaşım hatasına yol açabileceğini belirterek, korunmanın çocukluk döneminde başlaması gerektiğini ifade ediyor.

2025 yılında 4 bin 300'den fazla kişi üzerinde yapılan başka bir analiz de sağlıksız kolesterole daha uzun süre maruz kalan kişilerde, diğer risk faktörleri hesaba katıldığında dahi 40 yaşından sonra kalp hastalığı riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.