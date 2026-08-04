SciTechDaily'nin haberine göre Alzheimer's Association tarafından desteklenen LatAm-FINGERS araştırmasına, 12 merkezden toplam 1.065 kişi katıldı.

Sürekli koçluk ve denetimli etkinlik alan katılımcılardaki bilişsel gelişim, yalnızca genel sağlık tavsiyesi verilen gruba göre yüzde 55 daha fazla oldu.

Latin Amerika'da 11 ülkede yürütülen iki yıllık araştırma, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, zihinsel çalışmalar ve sosyal desteği bir araya getiren yaşam tarzı programlarının demans riski taşıyan ileri yaştaki bireylerin hafıza ve düşünme becerilerini güçlendirebildiğini gösterdi.

İKİ GRUP ARASINDAKİ FARK DESTEK DÜZEYİ OLDU

Katılımcılar rastgele iki ayrı programa yerleştirildi. Her iki programda da hareket, beslenme, zihinsel egzersiz ve sosyal katılım öne çıktı. Ancak uygulamaların yoğunluğu ve sağlanan destek aynı değildi.

Sistematik Yaşam Tarzı Müdahalesi 539 kişi iki yıl boyunca düzenli koçluk ve gözetim aldı. Programda şu çalışmalar yer aldı: Rehber eşliğinde fiziksel egzersiz

Bölgesel beslenme alışkanlıklarına uyarlanan MIND diyeti

Bilgisayar üzerinden bilişsel eğitim

Kalp ve damar risklerinin takibi

Sosyal bağ ve sorumluluk duygusunu artıran 38 grup toplantısı Esnek Yaşam Tarzı Müdahalesi 526 kişiye genel sağlık önerileri ve belirli aralıklarla eğitim verildi. Bu katılımcılar iki yıl içinde beslenme, hareket, zihinsel ve sosyal etkinlikler ile damar sağlığı konularını kapsayan yalnızca dört grup toplantısına katıldı. Sürekli koçluk ya da denetimli çalışma yapılmadı.

HAFIZA VE İŞLEM HIZINDA DAHA GÜÇLÜ GELİŞİM

İki yılın sonunda her iki grupta da genel bilişsel işlevlerde iyileşme görüldü. Ancak yapılandırılmış programa katılanların toplam bilişsel performansı, esnek programdakilere göre yüzde 55 daha fazla yükseldi.

Yoğun destek alan grupta ayrıca hafıza, planlama ve karar verme gibi yönetici işlevler ile bilgiyi işleme hızında daha belirgin ilerleme kaydedildi.

Araştırmacılar, bu farkın yalnızca verilen tavsiyelerden değil, programın düzenli biçimde uygulanmasından kaynaklandığını belirtti. Koçluk, denetimli etkinlikler ve grup desteği, katılımcıların programa bağlı kalmasını kolaylaştırdı.