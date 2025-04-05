Bolca vitamin içerin şifa deposu lahanın faydaları saymakla bitmiyor!

Lifli yapısı ile dikkat çeken lahana, bolca C ve K vitaminleri içeriyor. Sağlığa olan faydalarıyla dikkat çeken bu sebze vücuda güç veriyor. Alzheimer'a yakalanma riskini azaltıyor. Bu mucize sebzenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:



Akciğer, kolon, meme ve rahim kanserinden korur.



Enfeksiyon oluşumunu engeller. Vücudu bakterilerden arındırır.



Gözleri güçlendirir. Katarakt riskini azaltır.



Zayıflamaya yardımcıdır.



Karaciğeri güçlendirir.



Kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcıdır.



Tansiyonu dengeler.



Sindirimi hızlandırır. Bağırsakları korur.



Egzamayı tedavi eder.



Sivilce oluşumunu engeller.

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