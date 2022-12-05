Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Boğaz ağrısı değil kalp krizi! Soğuyan hava kalbin yükü artırarak kalp krizi riskini arıtıyor

    Kalp krizi, kış aylarını bekliyor! Genellikle boğaza çeneye yayılan ağrıyla belirti veriyor. Uzmanlar uyarıyor: 60 yaşından sonra kontrollerinizi aksatmayın. İşte sizler için derlediğimiz 5 Aralık TAKVİM Gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Boğaz ağrısı değil kalp krizi

    Serinleyen hava, kalp atış hızında yükselişe ve damarlarda büzüşmeye yol açıyor. Kalbin yükü artarken kalp krizi vakaları da sık görülüyor! Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Kahraman Çoşansu, kalp krizini işaret eden belirtileri sıralıyor...



    GÖĞÜS RAHATSIZLIĞI: Hastalar bu durumu 'Üzerimde fil oturuyormuş gibi hissediyorum' diyerek ifade eder. Birkaç dakikadan uzun süren göğüs ağrısı, kalp krizinin belirtisidir. İhmal edilmemelidir.

    BULANTI VE MİDE AĞRISI: Bazı hastalarda kalp krizi sırasında bu semptomlar da görülür. Kişi böyle hissediyorsa ve ailesinde kalp hastalığı öyküsü varsa risk en kısa zamanda doktora başvurulması gerekir.

    KOLA YAYILAN AĞRI: Ağrı, genellikle vücudun sol tarafına yayılır. Kalp krizi ağrıları genellikle göğüsten başlayarak dışa doğru hareket eder.



    BOĞAZ VE ÇENE AĞRISI: Göğsün ortasından boğaza veya çeneye yayılan ağrı ya da baskı varsa, bu kalp krizinin belirtisi olabilir. Vakit kaybetmeden uzmana başvurulması önerilir.

    BACAKLARDA ŞİŞKİK: Bu durum, kalbin kanı gerektiği kadar etkili bir şekilde pompalamadığının bir işaretidir. Kalp yeterince kan pompalayamadığında vücudun alt bölgelerinde şişkinlik görülebilir.

    DÜZENSİZ KALP ATIŞI: Kalbin birkaç saniyeden daha uzun süre anormal attığı hissediliyorsa ve bu sık sık oluyorsa doktora başvurulmalıdır. Bu durum bazen tedavi gerektiren ritim problemlerine de işaret edebilir.

    NEFES DARLIĞI: Asla göz ardı edilmemelidir. Özellikle yeni ve hızlıca gelişmiş nefes darlığı mutlaka dikkate alınmalıdır.



        TANSİYONUNUZ VARSA DİKKAT
        Hareketsizlik, diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalığı olanları olumsuz etkiliyor. Kişi 60 yaşın üzerindeyse, ailesinde kalp hastalığı öyküsü varsa, fazla kiloluysa, kolesterol veya tansiyonu varsa daha dikkatli olması gerekiyor.



        DR. BAĞIRSAK
        Araştırmalar, bağırsak sağlığının vücut sağlığındaki önemini gözler önüne seriyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Deniz Pirçek, önerilerini sıralıyor:
        Düzenli egzersiz, bağırsak mikrobiyatasınu olumlu etkiler.
        Lif bakımından zengin beslenmek, bağırsakları korur. Meyve ve sebzeler, baklagiller, lif içerir.
        Besinler yavaş ve çok çiğnenerek tüketilmelidir. Hızlı yemek, şişkinliğe neden olabilir.
        Kefir, yoğurt, turşu ve sirke gibi prebiyotikler, bağırsaktaki faydalı bakterilerin artırır.

        TAHİN KAN YAPAR
        Susam tanelerinin ezilmesiyle elde edilen tahin, kolesterolü dengeler. Günde 5 kaşık tahin yemek, bağışıklığı güçlendirir. Beyin sağlığını destekler. Kansızlığı bitirir.

        SAĞLIĞIN TİRYAKİSİ
        Sohbetlere eşlik eden siyah çay, sağlığı korur. Kemik sağlığını destekler. Kolesterolü azaltır ve damar tıkanıklığını önler. Kan şekerini dengeler. Diyabeti önler.

        BADEMLE GENÇ KAL
        Vitamin deposu badem, kolesterolü düşürür. Toksinleri vücuttan temizler. Yaşlanmayı yavaşlatır. Cildin genç görünmesini sağlar. Bağırsakların çalıştırır.

        YOĞURTLA HASTALIĞI UNUT
        Dyt. Berna Ertuğ, yoğurdun faydalarını açıklıyor:
        Sindirimi kolaylaştırır. Bağırsakları çalıştırır.
        Bağışıklığı güçlendirir.
        Kalsiyum içeriği sayesinde kemikleri güçlendirir.
        Diş çürüklerini önler.
        İçerdiği B1, B2, B3 vitaminleri sayesinde cilt için oldukça faydalıdır.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hangi Kredi
        Haberler Sağlık Boğaz ağrısı değil kalp krizi! Soğuyan hava kalbin yükü artırarak kalp krizi riskini arıtıyor
            SON DAKİKA