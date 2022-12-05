Boğaz ağrısı değil kalp krizi! Soğuyan hava kalbin yükü artırarak kalp krizi riskini arıtıyor





BOĞAZ VE ÇENE AĞRISI: Göğsün ortasından boğaza veya çeneye yayılan ağrı ya da baskı varsa, bu kalp krizinin belirtisi olabilir. Vakit kaybetmeden uzmana başvurulması önerilir.



BACAKLARDA ŞİŞKİK: Bu durum, kalbin kanı gerektiği kadar etkili bir şekilde pompalamadığının bir işaretidir. Kalp yeterince kan pompalayamadığında vücudun alt bölgelerinde şişkinlik görülebilir.



DÜZENSİZ KALP ATIŞI: Kalbin birkaç saniyeden daha uzun süre anormal attığı hissediliyorsa ve bu sık sık oluyorsa doktora başvurulmalıdır. Bu durum bazen tedavi gerektiren ritim problemlerine de işaret edebilir.



NEFES DARLIĞI: Asla göz ardı edilmemelidir. Özellikle yeni ve hızlıca gelişmiş nefes darlığı mutlaka dikkate alınmalıdır.