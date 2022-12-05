Boğaz ağrısı değil kalp krizi! Soğuyan hava kalbin yükü artırarak kalp krizi riskini arıtıyor

Serinleyen hava, kalp atış hızında yükselişe ve damarlarda büzüşmeye yol açıyor. Kalbin yükü artarken kalp krizi vakaları da sık görülüyor! Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Kahraman Çoşansu, kalp krizini işaret eden belirtileri sıralıyor...
GÖĞÜS RAHATSIZLIĞI: Hastalar bu durumu 'Üzerimde fil oturuyormuş gibi hissediyorum' diyerek ifade eder. Birkaç dakikadan uzun süren göğüs ağrısı, kalp krizinin belirtisidir. İhmal edilmemelidir.
BULANTI VE MİDE AĞRISI: Bazı hastalarda kalp krizi sırasında bu semptomlar da görülür. Kişi böyle hissediyorsa ve ailesinde kalp hastalığı öyküsü varsa risk en kısa zamanda doktora başvurulması gerekir.
KOLA YAYILAN AĞRI: Ağrı, genellikle vücudun sol tarafına yayılır. Kalp krizi ağrıları genellikle göğüsten başlayarak dışa doğru hareket eder.
BOĞAZ VE ÇENE AĞRISI: Göğsün ortasından boğaza veya çeneye yayılan ağrı ya da baskı varsa, bu kalp krizinin belirtisi olabilir. Vakit kaybetmeden uzmana başvurulması önerilir.
BACAKLARDA ŞİŞKİK: Bu durum, kalbin kanı gerektiği kadar etkili bir şekilde pompalamadığının bir işaretidir. Kalp yeterince kan pompalayamadığında vücudun alt bölgelerinde şişkinlik görülebilir.
DÜZENSİZ KALP ATIŞI: Kalbin birkaç saniyeden daha uzun süre anormal attığı hissediliyorsa ve bu sık sık oluyorsa doktora başvurulmalıdır. Bu durum bazen tedavi gerektiren ritim problemlerine de işaret edebilir.
NEFES DARLIĞI: Asla göz ardı edilmemelidir. Özellikle yeni ve hızlıca gelişmiş nefes darlığı mutlaka dikkate alınmalıdır.