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Portakal kabuğu meğer bu işe yarıyormuş! Ayaklarınızın altına sürün ve mucizeyi görün!

Portakal kabuğunu ne yazık ki pek çoğumuz atıyoruzdur. Ancak en az kendisi kadar şifalı olan portakal kabuğunun birazdan paylaşacağımız faydalarını sıraladığımızda, siz de bunun bir hata olduğunu fark edeceksiniz. Bir daha portakal kabuklarınızı çöpe atmayacaksınız. Peki, portakal kabuğunu ayaklarınızın altına koyarsanız ne olur? İşte detaylar...

takvim.com.tr
05.12.2022 15:45 - Son Güncelleme: 05.12.2022 15:45
Portakal kabuğu meğer bu işe yarıyormuş! Ayaklarınızın altına sürün ve mucizeyi görün!

Portakal kabuğu meyvenin en faydalı kısmıdır. Çünkü içerisinde belirli fitokimyasallar, flavonoidler ve diğer antioksidanlar açısından zengin olmasının yanı sıra A , B, C vitamini , bakır , kalsiyum ve magnezyum barındırır.

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Portakal kabuğu meğer bu işe yarıyormuş! Ayaklarınızın altına sürün ve mucizeyi görün!

AYAK ÇATLAKLARINA SON

İlk olarak portakal kabuklarını alın. Ardından zeytinyağı ile kaynatın. Bu karışımı ayaklarınızda oluşan çatlaklara sürün.

Portakal kabuğu meğer bu işe yarıyormuş! Ayaklarınızın altına sürün ve mucizeyi görün!

PORTAKAL KABUĞUNUN FAYDALARI NELER?

Cilt Sağlığını Korur

Dişleri Beyazlatır

Hücre Yenilenmesini Sağlar

Bağırsakları Çalıştırır

Metabolizmayı Hızlandırır

Portakal kabuğu meğer bu işe yarıyormuş! Ayaklarınızın altına sürün ve mucizeyi görün!

Kötü Kolesterolü Düşürür

Mikrop ve Bakteriyi Temizler

Odadaki Kötü Kokuyu Yok Eder

Kanser Riskini Azaltır

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Saçları Güçlendirir ve Kepekleri Yok Eder

Portakal kabuğu meğer bu işe yarıyormuş! Ayaklarınızın altına sürün ve mucizeyi görün!

CİLT BAKIMINDA KULLANILIR

E vitamini ve birçok benzersiz antioksidanla dolu olan iç kabukları doğrudan cilde uygulamak, iltihaplı durumları temizleyebilir, aynı zamanda kırışıklıkları ve yaşlılık lekelerini önlemeye yardımcı olur.

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