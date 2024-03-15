Bir tane bile yemedim diyerek uyardı! O kuruyemiş varsa çöpe atın! Canan Karatay’dan zehir saçıyor uyarısı

BİR TANE BİLE YEMEDİM

Karatay, "Brezilya cevizi çok tehlikeli. Kaju dedikleri o da çok tehlikeli hep yurtdışından geliyor. Dışarıdan geldiği için ilaçlı hepsi tabii ki de çok tehlikeli. Ben daha bir tane yememişimdir. Fındık fıstık varken niye onu yiyeyim? Ceviz varken memleketimde niye onu yiyeyim…" ifadelerini kullandı.