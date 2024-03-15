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Bir tane bile yemedim diyerek uyardı! O kuruyemiş varsa çöpe atın! Canan Karatay'dan zehir saçıyor uyarısı

Prof. Dr. Canan Karatay, son zamanlarda popüler olan kuruyemiş tüketimi hakkında dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Yaptığı açıklamada, kuruyemişlerin sağlığa zararlı olabileceğini ve hatta zehir saçabileceğini ifade etti. İşte Canan Karatay'ın tehlike uyarısında bulunduğu o kuruyemiş...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 16:11 Güncelleme 15 Mart 2024, 16:15
Bir tane bile yemedim diyerek uyardı! O kuruyemiş varsa çöpe atın! Canan Karatay’dan zehir saçıyor uyarısı

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Prof. Dr. Karatay, özellikle bazı kuruyemiş türlerinin içerdikleri maddeler nedeniyle insan sağlığına zarar verebileceğine dikkat çekti. İşte o kuruyemiş...

KAJU VE BREZİLYA CEVİZİ

Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamalarda, kajunun ve brezilya cevizinin üzerine sıkılan bromür gazının insan sağlığı için ciddi riskler taşıdığını belirtti. Özellikle küflenmeyi önlemek amacıyla kullanılan bu gazın tehlikelerine dikkat çekti.

BİR TANE BİLE YEMEDİM

Karatay, "Brezilya cevizi çok tehlikeli. Kaju dedikleri o da çok tehlikeli hep yurtdışından geliyor. Dışarıdan geldiği için ilaçlı hepsi tabii ki de çok tehlikeli. Ben daha bir tane yememişimdir. Fındık fıstık varken niye onu yiyeyim? Ceviz varken memleketimde niye onu yiyeyim…" ifadelerini kullandı.

FINDIK, FISTIK, CEVİZ ÖNERİSİ

Sağlıklı beslenme konusunda bilinçli tercihler yapılması gerektiğini vurgulayan Karatay, yerel ürünlerin tüketilmesi ve doğal besin kaynaklarına yönelmenin önemine dikkat çekti. "Fındık, fıstık ve ceviz gibi yerli ürünlerin tüketimi, kaju ve brezilya cevizine tercih edilmelidir. Sağlığımızı korumak için doğal ve güvenilir besinleri tercih etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Karatay'ın bu uyarıları, tüketicilerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanması ve bilinçli seçimler yapması adına önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

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