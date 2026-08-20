Bilim insanları, DEHB'in sanat ve müzikle desteklendiğinde nasıl avantaja dönüştüğünü açıkladı

Dr. Radwa Khalil, DEHB'li bireylerin dikkatinin geniş bir alana yayılmasının yeni fikirlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırabileceğini ifade etti.

Araştırma, sanat ve müzik gibi yaratıcı faaliyetlerin DEHB'li bireylerin dikkatlerini daha yapılandırılmış biçimde kullanmalarına yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

iScience dergisinde yayımlanan çalışmada, DEHB'de görülen odak kayması ve zihin gezinmesi gibi süreçlerin yaratıcı fikir üretimiyle ortak noktalar taşıdığı belirtildi.

Constructor University ve Fransız araştırma kurumlarından bilim insanları, DEHB ile yaratıcılık arasındaki beyin bağlantılarını inceledi.

Ancak yeni bir çalışma, DEHB ile bağlantılı bazı dikkat biçimlerinin doğru şekilde yönlendirildiğinde yaratıcı düşünmeyi ve yoğun odaklanmayı destekleyebileceğine işaret ediyor.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), odaklanma ve dürtü kontrolünü zorlaştırabiliyor.

Dikkatin daha geniş bir alana yayılması, kişinin aynı anda daha fazla uyaranı fark etmesine yol açabiliyor.

Araştırmacılara göre mesele dikkatin tamamen kaybolması değil.

SciTechDaily'nin haberine göre iScience dergisinde yayımlanan çalışma, DEHB'de görülebilen odak kayması, zihin gezinmesi ve serbest çağrışım gibi süreçlerin yaratıcı fikir üretimiyle ortak noktalar taşıdığını ortaya koyuyor.

Constructor University'den sinirbilimci Dr. Radwa Khalil ve farklı Fransız araştırma kurumlarından bilim insanları, dikkat ile yaratıcılık arasındaki beyin bağlantılarını inceledi.

"GENİŞ BİR SPOT IŞIĞI" GİBİ ÇALIŞABİLİYOR

Dr. Khalil bu durumu bir spot ışığı benzetmesiyle açıklıyor. Çoğu insan dikkatini dar bir noktaya yöneltebilirken, DEHB'li kişilerde bu ışığın daha geniş bir alanı kapsayabildiğini belirtiyor.

Bu durum rutin ve uzun süreli odaklanma gerektiren işlerde güçlük yaratabiliyor. Buna karşılık daha geniş dikkat alanı, farklı bilgiler arasında beklenmedik bağlantılar kurulmasını ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırabiliyor.

Araştırma, yaratıcılık ile dikkat süreçlerinin beyinde bazı ortak sinir ağlarını kullandığına dikkat çekiyor.