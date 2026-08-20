Bilim insanları, DEHB'in sanat ve müzikle desteklendiğinde nasıl avantaja dönüştüğünü açıkladı
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) her zaman bir dezavantaj olmak zorunda değil. iScience dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, DEHB'ye bağlı odak kaymasının, sanat ve müzik gibi alanlara yönlendirildiğinde yaratıcılığı nasıl besleyebileceğini ortaya koyuyor.
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- Constructor University ve Fransız araştırma kurumlarından bilim insanları, DEHB ile yaratıcılık arasındaki beyin bağlantılarını inceledi.
- iScience dergisinde yayımlanan çalışmada, DEHB'de görülen odak kayması ve zihin gezinmesi gibi süreçlerin yaratıcı fikir üretimiyle ortak noktalar taşıdığı belirtildi.
- Araştırma, sanat ve müzik gibi yaratıcı faaliyetlerin DEHB'li bireylerin dikkatlerini daha yapılandırılmış biçimde kullanmalarına yardımcı olabileceğini öne sürüyor.
- Dr. Radwa Khalil, DEHB'li bireylerin dikkatinin geniş bir alana yayılmasının yeni fikirlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırabileceğini ifade etti.
- Bilim insanları, yaratıcı faaliyetlerin DEHB üzerindeki etkilerinin uzun vadeli çalışmalarla test edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), odaklanma ve dürtü kontrolünü zorlaştırabiliyor.
Ancak yeni bir çalışma, DEHB ile bağlantılı bazı dikkat biçimlerinin doğru şekilde yönlendirildiğinde yaratıcı düşünmeyi ve yoğun odaklanmayı destekleyebileceğine işaret ediyor.
DAĞINIK DİKKAT YARATICILIĞA ALAN AÇABİLİYOR
Constructor University'den sinirbilimci Dr. Radwa Khalil ve farklı Fransız araştırma kurumlarından bilim insanları, dikkat ile yaratıcılık arasındaki beyin bağlantılarını inceledi.
SciTechDaily'nin haberine göre iScience dergisinde yayımlanan çalışma, DEHB'de görülebilen odak kayması, zihin gezinmesi ve serbest çağrışım gibi süreçlerin yaratıcı fikir üretimiyle ortak noktalar taşıdığını ortaya koyuyor.
Araştırmacılara göre mesele dikkatin tamamen kaybolması değil.
"GENİŞ BİR SPOT IŞIĞI" GİBİ ÇALIŞABİLİYOR
Dr. Khalil bu durumu bir spot ışığı benzetmesiyle açıklıyor. Çoğu insan dikkatini dar bir noktaya yöneltebilirken, DEHB'li kişilerde bu ışığın daha geniş bir alanı kapsayabildiğini belirtiyor.
Bu durum rutin ve uzun süreli odaklanma gerektiren işlerde güçlük yaratabiliyor. Buna karşılık daha geniş dikkat alanı, farklı bilgiler arasında beklenmedik bağlantılar kurulmasını ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırabiliyor.
Araştırma, yaratıcılık ile dikkat süreçlerinin beyinde bazı ortak sinir ağlarını kullandığına dikkat çekiyor.
SANAT VE MÜZİK DİKKATİ YÖNLENDİREBİLİR
Bu tür etkinlikler sırasında kişinin yaptığı işe tamamen dalması, dikkat kontrolünde görev alan beyin ağlarını da çalıştırabilir. Araştırmacılar bunun özellikle çocuklarda doğal dikkat biçimine karşı mücadele etmek yerine, bu özelliği yönlendiren bir yaklaşım sunabileceğini belirtiyor.
Çalışmada yaratıcı faaliyetlerin ilaç dışı destek yöntemleri açısından araştırılmaya değer olduğu vurgulanıyor.
DEHB'Yİ SADECE "EKSİKLİK" ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMİYORLAR
Dr. Khalil'e göre DEHB gibi dikkatle ilişkili durumlar çoğu zaman yalnızca sorunlar ve eksiklikler üzerinden ele alınıyor. Yeni bulgular ise aynı bilişsel özelliklerin farklı koşullarda avantaj sağlayabileceğini gösteriyor.
Bu yaklaşım, DEHB'nin günlük yaşamda yol açabileceği güçlükleri ortadan kaldırmıyor. Ancak bazı dikkat örüntülerinin uygun ortam ve yönlendirmeyle yaratıcı düşünceye katkı sağlayabileceğini ortaya koyuyor.
ARAŞTIRMACILAR DAHA FAZLA ÇALIŞMA İSTİYOR
Bilim insanları, dikkat ile yaratıcılık arasındaki ilişkinin henüz tamamen çözülemediğinin altını çiziyor. Bu nedenle yaratıcı faaliyetlerin DEHB üzerindeki etkilerinin uzun vadeli çalışmalarla test edilmesi gerektiği belirtiliyor.
Araştırmacılar gelecekte sinirbilimciler, klinisyenler ve sanat terapistlerinin birlikte çalışacağı daha kapsamlı araştırmaların, DEHB'ye yönelik yeni destek yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyor.
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