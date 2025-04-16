Başkan Erdoğan’dan pankartla yardım isteyen küçük Ada ameliyat oldu: Gözleri artık daha iyi

Bitlis'te yaşayan Ada Koçyiğit (10), geçen yıl açılış töreninde "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Erdoğan'ın talimatıyla Eylül 2024'te İstanbul'a götürülen küçük kız, Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edildi.



Yeniden memleketine dönen Ada, Bitlis Devlet Hastanesinde kontrolleri yapıldı. Ameliyatını yapan doktorun da muayene etmesi için yeniden İstanbul'a gitmesine karar verildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince evinden alınarak Muş Alparslan Havalimanı'na götürülen Ada ve baba Musa Koçyiğit, uçakla İstanbul'a gitti. Ada Koçyiğit, "Tayyip dedemin ellerinden öperim" dedi.

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