Bafa Gölü için harekete geçirildi: 4 Bakanlık çalışacak!

Muğla Milas ve Aydın Söke sınırları içinde bulunan Bafa Gölü, artan kirlilik ve su kaybı nedeniyle kuruma tehlikesi yaşıyor. TBMM Dilekçe Komisyonu, Bafa Gölü için harekete geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nı Meclis'e çağırdı.



"Kirlilik sorununun çok yönlü ve birçok ayağı olduğu, tek başına sanayi, tarım ya da bir başka faktörün kirlilikten sorumlu olmadığı" tespitini yapan komisyon, "Gölün kurtarılması için koordineli çalışın" talimatı verecek.

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