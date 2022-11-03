Baş belası vertigo! İşte teşhisi ve tedavisi konusunda bilgiler...





KISIRLIKLA İŞİMİZ 'YAŞ'

Kısırlık, en az 1 yıl ya da kadın 35 yaşın üzerindeyse 6 ay denemeden sonra hamile kalınamaması anlamına geliyor. Kadın kısırlığı nedenleri arasında ilerleyen yaş, sigara, alkol tüketmek ve aşırı kilo yer alıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bilgi Uslu Aybar, "Çiftlerde kısırlığa neden olan sorunlar bazen doğuştan, bazen de hayatın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkar. Kısırlık nedenleri bir veya her iki partneri de etkileyebilir ve bazen hiçbir sebep bulunamaz" diyor. Kadınlar için kısırlık tedavisinde kişiye özel uygulanan pek çok seçenek olduğunu belirtiyor: Yumurtlamayı uyarıcı ilaçlar, aşılama, ameliyat, tüp bebek tedavisi ve sperm enjeksiyonu.



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