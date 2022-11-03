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    Baş belası vertigo! İşte teşhisi ve tedavisi konusunda bilgiler...

    Bulantı ve dengesizlik, vertigoya işaret ediyor. Kişinin yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, vertigonun sinir kaynaklı olduğu kadar iç kulak nedenli de olabildiğini söylüyor. İşte sizler için derlediğimiz 3 Kasım TAKVİM Gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Baş belası vertigo

    Başdönmesi şikayeti ile acil polikliniklerine başvuran hastaların büyük bir kısmında aslında iç kulak denge sistemi rahatsızlığı oluyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Nabi Bulut, hastada özellikle dengesizlik hissinin bulantı ile birlikte olduğu durumlarda vertigonun akla gelebileceğini söylüyor. Bulut, vertigonun teşhisi ve tedavisi konusunda bilgiler veriyor:



    2 GRUP AĞRI VARDIR
    Vertigonun çok çeşitli nedenleri olabiliyor. Hastalığın merkezi (nörolojik kaynaklı) ve periferik (iç kulak kaynaklı) olarak 2 ana gruba ayrılıyor. Sinir sistemi kaynaklı vertigolar nörolojik muayene ve beyin MR'ı ile tespit edilebilir. İç kulak kaynaklı vertigolar için kulak burun boğaz muayenesi ve özel vertigo testleri gerekir. Ancak birçok hasta elinde tahlil ve filmler ile birçok doktoru dolaşmakta ve tatmin edici bir sonuç alamamaktadır. İç kulak kaynaklı vertigo ihtimalinin olması için baş dönmesiyle birlikte bulantı ve dengesizliğin de olması gerekiyor. Vertigoda etkili bir tedavi için sebebin bulunması gerekir.



    TEK SEANSTA BAŞARI MÜMKÜN
    Hastanemizde mevcut vertigo laboratuvar testleri ile kolayca ayırıcı tanı yapılabilmektedir. Bu testler sonucunda genelde iki durum ortaya çıkmaktadır. Birincisi kulak kristali oynaması (BPV) ikincisi ise kulak tansiyonudur (Meniere). Kristal oynamasının yönü tespit edilince manevrayla kristaller yerine gönderilmektedir. Meniere da ise diyet ve ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Hastalığa göre tek seansta vertigodan kurtulmak mümkün olabilir.



        TUZDAN KAÇININ
        Vertigoya iyi gelen çözümler arasında ilk sırada stresten uzak durulması geliyor. Diğer yandan beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, tuz tüketiminden kaçınılması, zencefil, Bektaşi üzümü, elma sirkesi, kereviz suyu ve badem tüketilmesi, yoga ve meditasyon yapılması da vertigo ataklarının durmasına yardım ediyor.



        KISIRLIKLA İŞİMİZ 'YAŞ'
        Kısırlık, en az 1 yıl ya da kadın 35 yaşın üzerindeyse 6 ay denemeden sonra hamile kalınamaması anlamına geliyor. Kadın kısırlığı nedenleri arasında ilerleyen yaş, sigara, alkol tüketmek ve aşırı kilo yer alıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bilgi Uslu Aybar, "Çiftlerde kısırlığa neden olan sorunlar bazen doğuştan, bazen de hayatın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkar. Kısırlık nedenleri bir veya her iki partneri de etkileyebilir ve bazen hiçbir sebep bulunamaz" diyor. Kadınlar için kısırlık tedavisinde kişiye özel uygulanan pek çok seçenek olduğunu belirtiyor: Yumurtlamayı uyarıcı ilaçlar, aşılama, ameliyat, tüp bebek tedavisi ve sperm enjeksiyonu.

        KANSIZLIĞA BULGUR
        İçerdiği protein ile bulgur, diyabetten korur. Hazımsızlığı bitirir. Dokuları güçlendirir. Cildi ve saçı besler. Uzun süreli tokluk hissi sağlar.

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        Haberler Sağlık Baş belası vertigo! İşte teşhisi ve tedavisi konusunda bilgiler...
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