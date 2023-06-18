Baş belası migren! Uzmanlar migreni tetikleyen faktörleri sıraladı...

72 SAAT SÜREBİLİR

Genellikle tek taraflı zonklayıcı bir tarzda olan, 4 ila 72 saat arasında süren şiddetli ağrılar, migreni işaret ediyor. Daha çok 30-45 yaşları arasında görülen bu hastalık, çocukları bile etkiliyor. Ağrı esnasında ışıkses hassasiyeti, bulantı, kusma ve hareketle ağrıda artış olabiliyor. Düzenli uykunun, beslenme ve egzersiz migrene iyi geliyor. Migreni tetikleyen faktörlerinden kişiden kişiye değişiklik gösterebildiğini ancak her baş ağrısının da migren anlamına gelmediğinin söyleyen Dr. Nuran Burcu Arkalı, tanı ve tedaviyle ilgili de önemli açıklamalar yapıyor.