Havaların serinlemesiyle birlikte, herkesin korkulu rüyası sinüzit kapıyı çalıyor Neden olduğu baş ağrısıyla hayatı kabusa çeviren bu hastalık, ihmale gelmiyor. Doktorun önerdiği tedavinin yanı sıra doğal yöntemler de sinüzlerle mücadelede etkili oluyor. Bunun için bir miktar kurutulmuş papatyayı sıcak suyun içine atın. Ardından başınızı havluyla örterek, suyun buharında durun. Bu esnada nefesinizi ağzınızdan değil, burnunuzdan alın. 30 dakika ara vererek, tekrarlayın.
ENGİNAR DEMİR DEPOSU
Karaciğer dostu enginar, kolesterolü dengeler. Sindirimi destekler. İdrar söktürücüdür. Cinsel gücü artırır. Anemi yani kansızlığı bitirir. Demir eksikliğine savaş açar. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korur.
AVOKADO ÇOK FAYDALI
Enerji değeri yüksek avokado, yaşlanmayı geciktirir. Sindirimi destekliyor. Bağırsakları güçlendirir. Kolesterolü dengeler.
KEMİKLERE ÇEKİRDEK
Sohbetleri lezzetlendiren kabak çekirdeği, cilt hasarlarını giderir. Karaciğeri güçlendirir. İçerdiği K vitamini ile kemikleri güçlendirir. Kemik erimesini önler. Kilo vermeye yardımcı olur.
- Sağlık
- 05.11.2022 Gazete
Baş ağrısıyla hayatı kabusa çeviren sinüslere doğal çare!
Havaların serinlemesiyle birlikte herkesin korkulu rüyası sinüzit kapıyı çalıyor. Doktorun önerdiği tedavinin yanı sıra doğal yöntemler de sinüzlerle mücadelede etkili oluyor. İşte sizler için derlediğimiz 5 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...
Havaların serinlemesiyle birlikte, herkesin korkulu rüyası sinüzit kapıyı çalıyor Neden olduğu baş ağrısıyla hayatı kabusa çeviren bu hastalık, ihmale gelmiyor. Doktorun önerdiği tedavinin yanı sıra doğal yöntemler de sinüzlerle mücadelede etkili oluyor. Bunun için bir miktar kurutulmuş papatyayı sıcak suyun içine atın. Ardından başınızı havluyla örterek, suyun buharında durun. Bu esnada nefesinizi ağzınızdan değil, burnunuzdan alın. 30 dakika ara vererek, tekrarlayın.