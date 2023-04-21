Bahar yorgunluğu bitecek! Uzmanı metabolizmanın bahar aylarına uyumu için yapılması gerekenleri sıraladı

Nisan ayının bitmesine sayılı günler kala, hava sıcaklıkları yükseliyor. Bugünlerde herkes, bitmeyen bahar yorgunluğundan yakınıyor. Diyetisyen Berna Ertuğ, metabolizmanın bahar aylarına uyumu için yapılması gerekenleri sıralıyor:



-Kahvaltıyı atlamayın. Beyaz undan yapılmış besinler yerine kepek, çavdar, tam buğdaydan yapılmış besinleri tercih edin. Her gün 1 yumurta tüketin.



-Günlük 2-3 litre (10-15 su bardağı) su içilmesi dolaşım sistemini daha düzenli hale getirir.



-Çay, kahve gibi kafeinli içeceklerin aşırıya kaçmaması gerekir.



-Sofranızda brokoli, ıspanak, yeşil sivri biber, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler, portakal, kivi, kuşburnu, greyfurt gibi yiyecekleri eksik etmeyin.



-Enerjik olmak için günde en az 6-8 saat uyuyun.