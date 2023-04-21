Bahar yorgunluğu bitecek! Uzmanı metabolizmanın bahar aylarına uyumu için yapılması gerekenleri sıraladı

Nisan ayının bitmesine sayılı günler kala, hava sıcaklıkları yükseliyor. Bugünlerde herkes, bitmeyen bahar yorgunluğundan yakınıyor. Diyetisyen Berna Ertuğ, metabolizmanın bahar aylarına uyumu için yapılması gerekenleri sıralıyor:
-Kahvaltıyı atlamayın. Beyaz undan yapılmış besinler yerine kepek, çavdar, tam buğdaydan yapılmış besinleri tercih edin. Her gün 1 yumurta tüketin.
-Günlük 2-3 litre (10-15 su bardağı) su içilmesi dolaşım sistemini daha düzenli hale getirir.
-Çay, kahve gibi kafeinli içeceklerin aşırıya kaçmaması gerekir.
-Sofranızda brokoli, ıspanak, yeşil sivri biber, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler, portakal, kivi, kuşburnu, greyfurt gibi yiyecekleri eksik etmeyin.
-Enerjik olmak için günde en az 6-8 saat uyuyun.
'ADAÇAYI' AKLIN YOLU
Depresyonu önleyen adaçayı, stresi azaltır. Beyin fonksiyonlarını korur. Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir. Cilt lekelerini giderir. Menopoz şikayetlerini azaltır. Aşıyı terlemeyi önler. Sindirim sistemini korur. İshale bitirir.
PROSTATIN ÇARESİ 'BROKOLİ'
Antioksidan deposu brokoli, prostat kanseriyle savaşır. Kemik ve dişlere kuvvet verir. Lifli içeriği sayesinde sindirimi hızlandırır. Bağırsak sağlığını destekler. Kabızlığı önler. Mideyi güçlendirir. Kalp sağlığını korur. Kolesterolü dengeler. Kan şekerini de düzenler.