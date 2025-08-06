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Bağırsakları korumak için on öneri!

Bağışıklık sistemimiz gücünü bağırsaklardan alıyor. Uzmanlar, “Sağlıklı mikrobiyota, sağlıklı bağırsak demek” diyor. Bağırsaklarımızdaki dost bakterileri artırmak için 10 altın öneriyi sıralıyor

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ağustos 2025
Bağırsakları korumak için on öneri!

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Bağışıklık sistemi, gücünü büyük ölçüde bağırsaklardan alıyor. Hatta mutluluk hormonu olan serotoninin yüzde 90'ı da bağırsaklardan salgılanıyor. Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Oya Yönal, bağırsak sağlığımızı korumak, bağırsaklarımızda zararlı bakterileri azaltıp dost bakterileri artırmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatıyor. 10 altın öneride bulunuyor:

1- Şekerli ve yağlı besinler tüketmekten kaçının: Şeker, tatlandırıcı, fast food ve doymuş yağ oranı yüksek besinler tüketmek, bağırsak florasını olumsuz etkiliyor. Bağırsak sağlığınız için bu gıdalarıt tüketmeyin.

2- Lif oranı yüksek besinler tüketin: Bulgur, yulaf, nohut, barbunya, kuru fasulye, kinoa, brokoli, kuşkonmaz, badem, antep fıstığı ve brokoliyle bağırsağı destekleyebilirsiniz.

3- Yeterli su tüketin: Daha fazla su içen kişiler, mide-bağırsak enfeksiyonlarına neden olabilecek daha az bakteri türüne sahip oluyor.

4- Düzenli ve kaliteli uyuyun: Düzensiz uyku, bağırsak florasını bozuyor. Yetişkinler için ortalama 7 saat kaliteli uyku şart.

5- Düzenli egzersiz yapın: Haftada üç gün en az 30 dakika tempolu yürüyüşle bağırsak hareketlerini dolayısıyla bağırsak sağlığınızı güçlendirin.

6- Sigara ve alkolden uzak durun: Sigara ve alkol içmek bağırsak florasını bozuyor. Bağırsak sağlığının yanı sıra kalp ve akciğer sağlığını da son derece olumsuz etkiler.

7- Probiyotik ve prebiyotiklerden faydalanın: Kefir, yoğurt ve sirkede bulunan probiyotik ve kuru baklagiller, enginar ve pırasada bulunan prebiyotik besinler, florayı düzenleyerek bağırsağı destekliyor. Toksik maddelerin geri emilimini engelliyor.

8- Besinleri çok çiğneyin: Lokmalarınızın küçük olmasına, aşırı yememeye, özellikle gece yemeğinden kaçınmaya dikkat edin.

9- Gelişigüzel antibiyotik kullanmayın: Bazı araştırmaların sonucuna göre antibiyotik kullanımından 6 ay sonra bile, bağırsakta hala bazı yararlı bakterilerin oluşmadığını gösteren çalışmalar mevcut. Gereksiz yere antibiyotik kullanılmamalıdır.

10- Stresi yönetmeyi öğrenin: Arkadaşlarımızla veya ailemizle vakit geçirmek, hayvanlarla ilgilenmek, meditasyon, nefes egzersizleri ve yoga, stresi azaltmanın yollarından bazılarıdır.

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