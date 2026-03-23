Bağırsak delinmesine yol açabilir! Prof. Dr. Metin Ertem’den dev karın fıtığı uyarısı

Karın ameliyatlarından sonra ortaya çıkan ve zamanla devasa boyutlara ulaşan fıtıklar, hastaların hayatını kabusa çeviriyor. Öyle ki bazı hastalar 'iki çocuk başı' büyüklüğüne ulaşan fıtıkları taşımak için boyunlarına çarşaf bağlamak zorunda kalıyor. Prof. Dr. Metin Ertem, bağırsak delinmesi ve hayati risk uyarısında bulunarak yeni tedavi yöntemini anlattı.

  • Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem, 50 yaş üzerindeki kişilerde kolajen doku sentezinin azalmasıyla dev karın fıtıklarının görülme sıklığının arttığını belirtti.
  • Dev karın fıtıkları tedavi edilmediğinde bel ve sırt ağrıları, dışkılama zorluğu, solunum güçlüğü ve bağırsak düğümlenmesine kadar giden ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.
  • Bazı hastalarda fıtık iki çocuk başı büyüklüğüne ulaşarak, hastaların karınlarının altından çarşaf geçirip boyunlarına bağlayarak taşımak zorunda kaldıkları durumlar oluşabiliyor.
  • Karın ameliyatı sonrası ağır kaldırmamak, kabız kalmamak, kronik öksürüğü tedavi ettirmek ve dengeli beslenmek fıtık gelişimini önlemek için alınması gereken önlemler arasında yer alıyor.
  • Günümüzde karın duvarının kontrollü genişletilmesi, botoks uygulaması ve yama ile destekleme gibi modern tedavi yöntemleriyle nüks oranları yüzde 2-5'lere düşürüldü.

Vücudumuzda'koruyucu zırh'olan karın duvarı zayıfladığında ya da ameliyat gibi bir nedenle bütünlüğü bozulduğunda, iç organlar dışa doğru itilerek dev karın fıtığı ortaya çıkabiliyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem,hayatı kabusa çevirebilen, bazı hastaların boyunlarına çarşaf bağlayarak taşıdıkları dev karın fıtıklarını ve yeni tedavi yöntemini anlattı. Önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Karın duvarı zayıfladığında dev fıtık riski artıyor.

KOLAJEN DOKU AZALIYOR

50 yaş üzerindeki kişilerde dev karın fıtıklarının görülme sıklığının artıyor. Bunun en önemli nedeni yaşla birlikte kolajen doku sentezinin azalmasıdır. Kolajen, karın duvarının dayanıklılığını sağlayan temel yapı taşlarından biridir. Bu yapı zayıfladığında karın duvarı adeta bir kumaşın sökülen dikişi gibi açılmaya başlar.

Yaşla birlikte kolajen azalması fıtığa zemin hazırlıyor.

Bu dev fıtıklar, bel ve sırt ağrılarına, ıkınma olamayacağından dışkılama zorluğuna ve hatta solunum güçlüğü gibi yaşamı tehdit eden sorunlara neden olabiliyor. Fıtıklar tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara yol açabilirken, bunun en tehlikeli sonuçlarından birini, halk arasında "bağırsak düğümlenmesi" olarak bilinen sorun oluşturuyor.

Dev fıtıklar yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor.

CİDDİ TABLOLAR OLUŞABİLİYOR

Bağırsaklar fıtık kesesi içinde sıkışarak; hastalarda şiddetli karın ağrısı, kusma ve büyük abdest yapamama gibi şikayetlere neden oluyor. Müdahale edilmezse bağırsak delinmesine kadar giden çok ciddi tablolar oluşabiliyor. Bu durum hayati riske yol açıyor. Bazen fıtık o kadar büyüyebiliyor ki, neredeyse iki çocuk başı büyüklüğüne ulaşabiliyor.

Tedavi edilmezse hayati risk taşıyan komplikasyonlar gelişebiliyor.

Hatta bazı hastalar fıtığı desteklemek için karınlarının altından çarşaf geçirip boyunlarına bağlayarak taşımak zorunda kalabiliyor. Bu nedenle sorun ilerlemeden erken tedavi olmak günlük yaşam konforu açısından ve tedavinin başarısında büyük rol oynuyor.

Bağırsak sıkışması acil müdahale gerektiriyor.

YENİ TEDAVİ YÖNTEMİ

Karın ameliyatı geçiren kişilerin özellikle iyileşme döneminde dikkatli olması gerekiyor. Ameliyat sonrası erken dönemde ağır kaldırmamak, kabız kalmamaya özen göstermek, kronik öksürük varsa mutlaka tedavi olmak, yeterli ve dengeli beslenmek ihmale gelmez bazı önlemlerdir. Çünkü bu faktörler karın duvarına binen baskıyı artırarak fıtık gelişimini kolaylaştırabiliyor.

Erken teşhis tedavi başarısını artırıyor.

Günümüzde ise dev fıtıklarda çok daha ileri teknikler kullanıyoruz. Özellikle, özel cihazlarla karın duvarı kontrollü şekilde genişletiliyor. Gerekli durumlarda karın kaslarına botoks uygulanarak kasların gevşemesi sağlanıyor. Ardından karın duvarı onarılıyor ve yama ile destekleniyor. Bu modern yöntemler nüks oranlarını yüzde 2-5'lere kadar düşürdü.

