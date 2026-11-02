İki babadan iki kız çocuğuna hayat hediyesi! Çapraz böbrek nakliyle gelen mucize
Çapraz böbrek nakliyle birbirlerinin çocuklarına umut olan babalar, 1,5 ve 8 yaşındaki kızlarını hayata bağladı...
Ankara'da böbrek yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen 1,5 yaşındaki Hatice Duru Okur ile 8 yaşındaki Hatice Mehlika Keskin, babalarının fedakârlığıyla hayata tutundu. Çapraz böbrek nakli sayesinde iki küçük kız sağlığına kavuştu. Kahramanmaraş'ta yaşayan Hatice Duru, henüz 2 aylıkken böbrek yetmezliği tanısı aldı.
ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI
Yozgat'ta yaşayan Hatice Mehlika ise 4 yıldır hastalıkla mücadele ediyordu. Yapılan tetkiklerde babaların böbreklerinin birbirlerinin çocuklarıyla uyumlu olduğu belirlendi. 22 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda Ali Keskin böbreğini Hatice Duru'ya, Ejder Okur ise Hatice Mehlika'ya bağışladı. Böylece iki aile birbirlerinin çocuklarına umut oldu. Aileler, organ bağışının hayat kurtardığını belirterek herkese çağrıda bulundu.