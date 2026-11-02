Ankara'da böbrek yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen 1,5 yaşındaki Hatice Duru Okur ile 8 yaşındaki Hatice Mehlika Keskin, babalarının fedakârlığıyla hayata tutundu. Çapraz böbrek nakli sayesinde iki küçük kız sağlığına kavuştu. Kahramanmaraş'ta yaşayan Hatice Duru, henüz 2 aylıkken böbrek yetmezliği tanısı aldı.

Babalar kızlarını hayata bağladı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI



Yozgat'ta yaşayan Hatice Mehlika ise 4 yıldır hastalıkla mücadele ediyordu. Yapılan tetkiklerde babaların böbreklerinin birbirlerinin çocuklarıyla uyumlu olduğu belirlendi. 22 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda Ali Keskin böbreğini Hatice Duru'ya, Ejder Okur ise Hatice Mehlika'ya bağışladı. Böylece iki aile birbirlerinin çocuklarına umut oldu. Aileler, organ bağışının hayat kurtardığını belirterek herkese çağrıda bulundu.