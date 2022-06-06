Aşk olsun tiroit! Erken boşalma sorunu | Sağlık haberleri

boşalma, Türkiye'deki en yaygın cinsel problemlerin başında geliyor. Erkekleri depresyona sürükleyen bu durum, eşler arasında sorunlara yol açıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat,ya dagibi ürolojik sorunlar,da erken boşalmayı tetikler" bilgisini veriyor.Erkeklerin bu sorunla mücadelede bitkisel ürünlere yöneldiğini de söyleyenBitkisel ürünler yan etkilere yol açabiliyor. Bu nedenle erken boşalmada kesinlikle bu tip ürünlerle kendi kendinize tedavi etmemenizi öneriyorum. Cinsel terapi özellikle ilaç tedavileri ile kullanıldığında refleksleri kontrol edebilme şansı tanıyor.deposu, şifa dağıtıyor. Yüksek lif deposu bu meyve, melatonin hormonunu destekliyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara savaş açıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:yolu hastalıklarını tedavi eder.yolu enfeksiyonunu bitirir.antioksidan sayesinde kolesterolü iyileştirir.sağlığını destekler., prostat ve meme kanserleriyle savaşır.ve diş sağlığını korur. Diş çürükleriyle mücadeleye yardımcı olur.vücuda şifa oluyor. TıbbiOnkoloji Uzmanı Prof.Dr. Uğur Coşkun, Dvitamininkoruduğunu söylüyor.Ayrıca bu vitaminineksikliğinin meme,prostat gibi bazıkanserlerinin gelişmeriskini artırabileceğinede dikkat çekiyor. Şöyledevam ediyor: ABD'dekiaraştırmalar, D vitaminininyumurtalık kanserininyayılmasını önlediğinigösteriyor. Sonuçlar klinik verilerledoğrulanırsa ilerleyen dönemdeklasik kemoterapi ve akıllı ilaçlarlabirlikte D vitamini de yumurtalıkkanseri tedavisinde kullanılabilecek.formda ve fit bir vücudun hayalini kuruyor. Bunun yolu ise düzenli ve dengeli beslenmekten geçiyor. Dyt. Derya Fidan egzersiz yaparken güç verecek besinleri sıralıyor:HURMA: Lif oranı yüksektir. Sindirimi yavaştır.YAĞLI TOHUMLAR: Çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar antioksidan deposudur. Vücudu serbest radikallere karşı korur.YULAF: Kasların çalışması için ihtiyacı olan glikozu sağlar.KAHVE: Egzersizden 1 saat önce kahve içmek egzersizde dayanıklılığı artırır.ZENCEFİL: Tok tutucu etkisi vardır.LOR PEYNİRİ: Kasların onarımı ve yeniden yapımına yardımcı olur.