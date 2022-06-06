Aşk olsun tiroit! Erken boşalma sorunu | Sağlık haberleri

Erken boşalma, Türkiye'deki en yaygın cinsel problemlerin başında geliyor. Erkekleri depresyona sürükleyen bu durum, eşler arasında sorunlara yol açıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, erken boşalma sorununda doğru ve özel tedaviye değiniyor. "İdrar yolu enfeksiyonları ya da prostat gibi ürolojik sorunlar, tiroit problemi gibi hormonsal problemlerde ve bazı sinir sistemi kaynaklı sıkıntılar da erken boşalmayı tetikler" bilgisini veriyor.
TEDAVİ ÖNEMLİ
Erkeklerin bu sorunla mücadelede bitkisel ürünlere yöneldiğini de söyleyen Prof. Dr. Hattat, şu uyarılarda bulunuyor: Bitkisel ürünler yan etkilere yol açabiliyor. Bu nedenle erken boşalmada kesinlikle bu tip ürünlerle kendi kendinize tedavi etmemenizi öneriyorum. Cinsel terapi özellikle ilaç tedavileri ile kullanıldığında refleksleri kontrol edebilme şansı tanıyor.
KIZILCIK MUCİZESİ
VİTAMİN deposu kızılcık, şifa dağıtıyor. Yüksek lif deposu bu meyve, melatonin hormonunu destekliyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara savaş açıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
SOLUNUM yolu hastalıklarını tedavi eder.
İDRAR yolu enfeksiyonunu bitirir.
İÇERDIĞI antioksidan sayesinde kolesterolü iyileştirir.
KALP sağlığını destekler.
KOLON, prostat ve meme kanserleriyle savaşır.
AĞIZ ve diş sağlığını korur. Diş çürükleriyle mücadeleye yardımcı olur.
KANSERİN 'D'E ÇARESİ!
D VİTAMİNİ, vücuda şifa oluyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, D vitaminin yumurtalık kanserinden koruduğunu söylüyor. Ayrıca bu vitaminin eksikliğinin meme, prostat gibi bazı kanserlerinin gelişme riskini artırabileceğine de dikkat çekiyor. Şöyle devam ediyor: ABD'deki araştırmalar, D vitamininin yumurtalık kanserinin yayılmasını önlediğini gösteriyor. Sonuçlar klinik verilerle doğrulanırsa ilerleyen dönemde klasik kemoterapi ve akıllı ilaçlarla birlikte D vitamini de yumurtalık kanseri tedavisinde kullanılabilecek.
GÜÇLÜ BEDENİN ŞİFRESİ LOR
Herkes formda ve fit bir vücudun hayalini kuruyor. Bunun yolu ise düzenli ve dengeli beslenmekten geçiyor. Dyt. Derya Fidan egzersiz yaparken güç verecek besinleri sıralıyor:
HURMA: Lif oranı yüksektir. Sindirimi yavaştır. Uzun süre tok tutar. Spor sırasında enerji verir.
YAĞLI TOHUMLAR: Çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar antioksidan deposudur. Vücudu serbest radikallere karşı korur.
YULAF: Kasların çalışması için ihtiyacı olan glikozu sağlar. Egzersizde kan şekerini dengeler.
KAHVE: Egzersizden 1 saat önce kahve içmek egzersizde dayanıklılığı artırır. Kas kütlesini onarır ve kas yapımına yardımcı olur.
ZENCEFİL: Tok tutucu etkisi vardır.
LOR PEYNİRİ: Kasların onarımı ve yeniden yapımına yardımcı olur.
TEDAVİ ÖNEMLİ
Erkeklerin bu sorunla mücadelede bitkisel ürünlere yöneldiğini de söyleyen Prof. Dr. Hattat, şu uyarılarda bulunuyor: Bitkisel ürünler yan etkilere yol açabiliyor. Bu nedenle erken boşalmada kesinlikle bu tip ürünlerle kendi kendinize tedavi etmemenizi öneriyorum. Cinsel terapi özellikle ilaç tedavileri ile kullanıldığında refleksleri kontrol edebilme şansı tanıyor.
KIZILCIK MUCİZESİ
VİTAMİN deposu kızılcık, şifa dağıtıyor. Yüksek lif deposu bu meyve, melatonin hormonunu destekliyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara savaş açıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
SOLUNUM yolu hastalıklarını tedavi eder.
İDRAR yolu enfeksiyonunu bitirir.
İÇERDIĞI antioksidan sayesinde kolesterolü iyileştirir.
KALP sağlığını destekler.
KOLON, prostat ve meme kanserleriyle savaşır.
AĞIZ ve diş sağlığını korur. Diş çürükleriyle mücadeleye yardımcı olur.
KANSERİN 'D'E ÇARESİ!
D VİTAMİNİ, vücuda şifa oluyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, D vitaminin yumurtalık kanserinden koruduğunu söylüyor. Ayrıca bu vitaminin eksikliğinin meme, prostat gibi bazı kanserlerinin gelişme riskini artırabileceğine de dikkat çekiyor. Şöyle devam ediyor: ABD'deki araştırmalar, D vitamininin yumurtalık kanserinin yayılmasını önlediğini gösteriyor. Sonuçlar klinik verilerle doğrulanırsa ilerleyen dönemde klasik kemoterapi ve akıllı ilaçlarla birlikte D vitamini de yumurtalık kanseri tedavisinde kullanılabilecek.
GÜÇLÜ BEDENİN ŞİFRESİ LOR
Herkes formda ve fit bir vücudun hayalini kuruyor. Bunun yolu ise düzenli ve dengeli beslenmekten geçiyor. Dyt. Derya Fidan egzersiz yaparken güç verecek besinleri sıralıyor:
HURMA: Lif oranı yüksektir. Sindirimi yavaştır. Uzun süre tok tutar. Spor sırasında enerji verir.
YAĞLI TOHUMLAR: Çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar antioksidan deposudur. Vücudu serbest radikallere karşı korur.
YULAF: Kasların çalışması için ihtiyacı olan glikozu sağlar. Egzersizde kan şekerini dengeler.
KAHVE: Egzersizden 1 saat önce kahve içmek egzersizde dayanıklılığı artırır. Kas kütlesini onarır ve kas yapımına yardımcı olur.
ZENCEFİL: Tok tutucu etkisi vardır.
LOR PEYNİRİ: Kasların onarımı ve yeniden yapımına yardımcı olur.