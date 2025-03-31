Argan yağının faydaları nelerdir?

Doğal bitkiler, hastalıklara şifa oluyor. Uzun yıllar hastalıklara şifa olan argan yağı, içerdiği E vitamini sayesinde saçı ve cildi besliyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
- Mikropları arındırıcı etkisi vardır.
- Saçları da besler. Kırıkları önler. Saç tellerini korur. Dökülmeyi durdurur.
- Antioksidandır. Cilt çatlaklarını onarır.
- Yaşlanmayı geciktirir. Kırışıklıkları giderir.
- Cildi besler. Göz altı torbalarını yok eder.
- Cildi nemlendirir.
Model Adriana Lima, cildini argan yağıyla koruyor.