Argan yağının faydaları nelerdir?

Doğal bitkiler, hastalıklara şifa oluyor. Uzun yıllar hastalıklara şifa olan argan yağı, içerdiği E vitamini sayesinde saçı ve cildi besliyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:



- Mikropları arındırıcı etkisi vardır.

- Saçları da besler. Kırıkları önler. Saç tellerini korur. Dökülmeyi durdurur.

- Antioksidandır. Cilt çatlaklarını onarır.

- Yaşlanmayı geciktirir. Kırışıklıkları giderir.

- Cildi besler. Göz altı torbalarını yok eder.

- Cildi nemlendirir.



Model Adriana Lima, cildini argan yağıyla koruyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN