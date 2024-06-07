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Anne olmak elinizde

Polikistik over sendromu, kadınların çocuk sahibi olmasını zorlaştırıyor. Op. Dr. Erdal Özmen, “Egzersiz, sağlıklı beslenme ve ideal kiloya ulaşma şikayetlerin çoğunu azaltabilir” diyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Haziran 2024 Güncelleme 07 Haziran 2024, 07:01
Anne olmak elinizde

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Polikistik over sendromu (PKOS), ailesel yatkınlık gösteren ve özellikle üreme çağındaki kadınlarda birçok sistemi etkileyen metabolik bir hastalık olarak tanımlanıyor. Kişinin hayat kalitesini düşürüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Erdal Özmen, hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri sıralıyor: Klinik pratikte en sık Sık yapılan yanlışlardan biri, sadece ultrason bulgularına dayanarak hastalara PKOS tanısının eksik veya yanlış konulmasıdır.

ULTRASON YETERLİ DEĞİL
İyi bir hikaye, detaylı muayene ve ultrasondan sonra ve gerekirse laboratuvar testleriyle androjen salgılayan yumurtalık tümörleri, böbrek üstü bezi tümörleri, adet düzensizliği yapan tiroit hastalıkları, prolaktin yüksekliği ve ilaç kullanımları ekarte edilmelidir. Hormon dengesinin sağlanması ve adet düzensizlikleri için doğum kontrol hapları, insülin direncinin düşürülmesi için Metformin, çocuk tedavisi için yumurta uyarıcı tedaviler uygulanmaktadır. Cerrahi müdahaleler doğurganlık sorunlarına sebep olabilecekleri için pek tercih edilmemektedir.

İNSÜLİN DİRENCİNE DİKKAT
PKOS, yumurtlama bozukluğu ve kanda androjen seviyesinin artışıyla belirtilerini verir. Diğer sık rastlanan belirtileri insüline karşı direnç, kiloda artış, saç dökülmesi, tüylenme, sivilce, yüz bölgesinde yağlanma, iltihap, düzensiz adet, cildin kararması, baş ağrısı, kısırlık, depresyon oluşturuyor. PKOS tedavisinde ana hedef hastanın sağlığının iyileştirilmesi ve doğurganlığının korunmasıdır. Egzersiz, sağlıklı beslenme ve ideal kiloya ulaşma şikayetlerin çoğunu azaltabilir.

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