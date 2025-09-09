Alzheimer’a karşı yeni umut: Bu besinlerle risk azalıyor, bu yöntemle hafıza güçleniyor!

Alzheimer hastalığı, Türkiye'de yaklaşık 400 bin, dünyada 10 milyon kişide teşhis ediliyor. Genellikle ileri yaşlarda görülüyor.

Alzheimer’a karşı yeni umut (AA)

Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emir Ruşen, "Hareketsiz yaşam ve fast- food tarzı beslenmenin bu artışın en büyük nedeni olduğu bilinmektedir. Yüksek kolesterol, kalp damarlarını tıkayarak beyin damarlarına zarar verir ve böylece Alzheimer riskini artırır. Bu yüzden kalp ve damar dostu besinlerden oluşan Akdeniz tipi beslenmeye geçilmelidir. Alabalık ve somon Alzheimer riskini düşürüyor." diyor.

Alzheimer’a karşı yeni umut (AA)

Hastalığın tedavisinde ilaç tedavisiyle beraber hastanın zihinsel kapasitesinin düzeltilmesi ve günlük yaşamının kolaylaştırılmasının amaçlandığını ifade eden Ruşen, "Alzheimer hastalığında kullanılan spesifik ultrason dalgası tedavilerinden Transkranyal Pulse Stimulasyon yöntemidir." diye konuşuyor.