Alzheimer’a karşı yeni umut: Bu besinlerle risk azalıyor, bu yöntemle hafıza güçleniyor!

Türkiye’de yaklaşık 400 bin kişide görülen Alzheimer hastalığının en büyük nedenlerinden biri hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme. Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emir Ruşen, yüksek kolesterolün beyin damarlarına zarar verdiğini belirterek, kalp dostu Akdeniz tipi beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Tedavide ise Transkranyal Pulse Stimulasyon yöntemi öne çıkıyor.

Giriş Tarihi :09 Eylül 2025
Alzheimer hastalığı, Türkiye'de yaklaşık 400 bin, dünyada 10 milyon kişide teşhis ediliyor. Genellikle ileri yaşlarda görülüyor.

Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emir Ruşen, "Hareketsiz yaşam ve fast- food tarzı beslenmenin bu artışın en büyük nedeni olduğu bilinmektedir. Yüksek kolesterol, kalp damarlarını tıkayarak beyin damarlarına zarar verir ve böylece Alzheimer riskini artırır. Bu yüzden kalp ve damar dostu besinlerden oluşan Akdeniz tipi beslenmeye geçilmelidir. Alabalık ve somon Alzheimer riskini düşürüyor." diyor.

Hastalığın tedavisinde ilaç tedavisiyle beraber hastanın zihinsel kapasitesinin düzeltilmesi ve günlük yaşamının kolaylaştırılmasının amaçlandığını ifade eden Ruşen, "Alzheimer hastalığında kullanılan spesifik ultrason dalgası tedavilerinden Transkranyal Pulse Stimulasyon yöntemidir." diye konuşuyor.

