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Altı üstü kilo demeyin! Uzman isim uyardı! Kışın metabolizmayı canlandırmanın 6 püf noktası

Havaların iyice soğuyup günlerin kısaldığı bugünlerde pek çok kişide iştah artışı nedeniyle daha fazla yemek yeme eğilimi meydana geliyor. Egzersiz yapma motivasyonunda da azalma olması kilo artışını ve bel çevresinin kalınlaşmasını kaçınılmaz hale getiriyor. Ancak tabloyu tersine çevirmek mümkün oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysun Işıklar, kışın metabolizmayı canlandırmanın 6 püf noktasını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
Altı üstü kilo demeyin! Uzman isim uyardı! Kışın metabolizmayı canlandırmanın 6 püf noktası

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Havaların iyice soğuyup günlerin kısaldığı bugünlerde pek çok kişide iştah artışı nedeniyle daha fazla yemek yeme eğilimi meydana geliyor. Egzersiz yapma motivasyonunda da azalma olması kilo artışını ve bel çevresinin kalınlaşmasını kaçınılmaz hale getiriyor. Ancak tabloyu tersine çevirmek mümkün oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysun Işıklar, kışın metabolizmayı canlandırmanın 6 püf noktasını açıklıyor:

1) Sık ve az yemek yiyin: Uzun süre aç kalındığında çok hızlı ve yanlış türde yiyecekler tüketilebiliyor. Canınızın çektiği yiyeceklerden kendinizi mahrum etmeyin ama küçük porsiyonlarda tüketin.

2) Hareketsiz kalmayın: Haftanın en az üç günü birer saat düzenli ve tempolu yürümeniz hem genel sağlınıza hem de incelmenize büyük katkı sağlayacaktır. Egzersizi sevdiğiniz bir kişiyle yaparak eğlenceli kılabilirsiniz.

3) Planlama yapın: Her zaman elinizin altında meyve, kuruyemiş, tek porsiyon yoğurt ve az yağlı peynir gibi taşınabilir atıştırmalıklar bulundurun. Mutfağınızda sağlıklı seçenekler oluşturun.

4)Her güne mutlaka kahvaltıyla başlayın: Kahvaltı yapmak sabah saatlerinde metabolizmayı çalıştırır. Kahvaltıyı atlamak, günün ilerleyen saatlerinde daha az besleyici gıdaların aşırı tüketimine davetiye çıkarır.

5) Mükemmeliyetçilikten kaçının: Gün içerisinde 20 dakikalık bir egzersiz yapmaya fırsat yaratmak, porsiyonları birkaç lokmada kesmek ve yüzde 2 yağlı sütten yüzde 1 yağlı süte geçmek gibi küçük şeylerin bile büyük etkisi olabilir.

6) Yeterli ve kaliteli uyumaya özen gösterin: Sağlıklı kilo vermede yeterli ve kaliteli uykunun son derece önemlidir. "Uyku hijyeninizi" iyi durumda tutmak için yatma zamanınızda tutarlı olun, sessiz ve karanlık oda tercih edin.

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