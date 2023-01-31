Aile hekiminden (sağlık ocağı) sağlık raporu nasıl alınır? Ehliyet için sağlık raporu sağlık ocağından alınır mı?

İşe giriş için sağlık raporunun aile hekimlerinden alınabilmesi için kişilerin çalışmaya başlayacak oldukları iş yerlerinin bazı özelliklere sahip olmaları gereklidir. Ancak bu şartları sağlanacak bir işe başlanmadan önce aile hekimliklerinden sağlık raporu alınabilir. Ehliyete için ise gerekli olan sağlık raporunun sağlık ocaklarından alınabilme durumu mevcuttur. Ehliyet almak için istenen sağlık raporu, sağlık ocaklarında görev yapan aile hekimleri tarafından kişilere ücretsiz olarak verilir.

Sağlık Raporu Herhangi Bir Sağlık Ocağından Alınır Mı?

Herhangi bir sağlık ocağından sağlık raporu alınamaz. Sağlık raporu almak isteyen kişilerin aile hekimlerinin bulunduğu sağlık ocağına giderek sağlık raporu talebinde bulunmaları gereklidir. Bağlı bulundukları sağlık ocağına uzak bir yerde olan kişiler, eğer acilen bir sağlık raporu almak zorunda iseler, kendilerine en yakın sağlık ocağına kayıtlarını aldırarak doktorlarından sağlık raporu isteyebilirler.