Aile hekiminden (sağlık ocağı) sağlık raporu nasıl alınır? Ehliyet için sağlık raporu sağlık ocağından alınır mı?

İşe giriş için sağlık raporunun aile hekimlerinden alınabilmesi için kişilerin çalışmaya başlayacak oldukları iş yerlerinin bazı özelliklere sahip olmaları gereklidir. Ancak bu şartları sağlanacak bir işe başlanmadan önce aile hekimliklerinden sağlık raporu alınabilir. Ehliyete için ise gerekli olan sağlık raporunun sağlık ocaklarından alınabilme durumu mevcuttur. Ehliyet almak için istenen sağlık raporu, sağlık ocaklarında görev yapan aile hekimleri tarafından kişilere ücretsiz olarak verilir.
Sağlık Raporu Herhangi Bir Sağlık Ocağından Alınır Mı?
Herhangi bir sağlık ocağından sağlık raporu alınamaz. Sağlık raporu almak isteyen kişilerin aile hekimlerinin bulunduğu sağlık ocağına giderek sağlık raporu talebinde bulunmaları gereklidir. Bağlı bulundukları sağlık ocağına uzak bir yerde olan kişiler, eğer acilen bir sağlık raporu almak zorunda iseler, kendilerine en yakın sağlık ocağına kayıtlarını aldırarak doktorlarından sağlık raporu isteyebilirler.
Aile Hekimi Neden Sağlık Raporu Vermiyor?
Aile hekimliğinden sağlık raporunun alınamamasının iki farklı sebebi mevcuttur. Bunlardan ilki, kişilerin kendi aile hekimlerinden sağlık raporu almamalarıdır. Diğeri ise kişilerin ihtiyaçları olan sağlık raporunun aile hekimliğinden alınmamasıdır. Bazı durumlarda kişilere gerekli olan sağlık raporlarının hastanelerden daha detaylı alınması gereklidir. Bu nedenle de sağlık ocakları herkese talepleri doğrultusunda sağlık raporu vermeyebilir.
Ehliyet İçin Sağlık Raporu Sağlık Ocağından Alınır Mı?
Ehliyete gerekli olan sağlık raporunun sağlık ocaklarından alınabilme durumu mevcuttur. Ehliyet almak için istenen sağlık raporu, sağlık ocaklarında görev yapan aile hekimleri tarafından kişilere ücretsiz olarak verilir.
Aile Hekimi İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Alınır?
İşe giriş için sağlık raporunun aile hekimlerinden alınabilmesi için kişilerin çalışmaya başlayacak oldukları iş yerlerinin bazı özelliklere sahip olmaları gereklidir. Ancak bu şartları sağlanacak bir işe başlanmadan önce aile hekimliklerinden sağlık raporu alınabilir. Bu şartlar şöyle sıralanabilir:
· Çalışmaya başlanacak olan iş yerinin çalışan sayısının 50 ve altında olması gereklidir.
· İlgili iş yerinin az tehlikeli iş yerleri arasında olması zorunludur.
Başka Aile Hekiminden Sağlık Raporu Alınır Mı?
Farklı bir aile hekiminden sağlık raporunun alınabilmesi için kişilerin kayıtlarını o aile hekimi üzerine geçirmeleri gereklidir. Sağlık ocaklarında hizmet veren aile hekimlerinin her biri, bir mahalle ya da ilçede yer alan kişilere bakmakla sorumludur. Ancak talep edilmesi doğrultusunda, aile hekimleri değiştirilebilir. Ancak resmi olarak aile hekimlerinin değiştirilmesinden sonra o hekimden sağlık raporu alınabilir.