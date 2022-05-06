Ağızları tatladıran şeker zehir saçıyor! Fruktoz bazlı şekerli besinler hastalık riskini arttırıyor

Şeker kullanımı giderek artıyor. Ancak bu da hastalıklara davetiye çıkarıyor. İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, şeker hastalarının kansere yakalanma riskinin diğer kişilere oranla 3 kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Şekerli gıdaların organ yağlanmasına neden olduğunu, bunun da zamanla kansere dönüştüğünü söyleyen Prof. Dr. Canfeza Sezgin, "Son yıllarda giderek artan kanserler arasında karaciğer pankreas ve safra yolları kanserleri var. Bunun en önemli nedeni organ yağlanması. Dünyada organ yağlanmasıyla ilişkili kanserler artıyor. Bunların altında fruktoz bazlı şekerli gıdaların tüketiminin yattığını vurgulayabiliriz" diyor. Sağlıklı hayatın sırrını şöyle açıklıyor: "Günde 1-2 porsiyon meyve tüketin. Ekmek, makarna, pilav, patates, havuç gibi gıdalar günlük şeker ihtiyacımızı karşılıyor. Bunlar basit şekerden ziyade farklı besinleri de içeren lif, az miktarda da olsa protein, mineral ve vitaminleri içeren sağlıklı şeker kaynağıdır." (Prof. Dr. Canfeza Sezgin)
EN DOĞAL GÜZELLİK
Herkes, güzel ve genç bir cilde sahip olmanın hayalini kuruyor. Bunun yolu ise doğru beslenmekten geçiyor. Dr. Sıla Gürel, cilt dostu besinler hakkında bilgi veriyor. Deniz ürünlerinde, ceviz, semizotu, ıspanak ve lahanada bulunan Omega-3'e dikkat çekiyor. Bağışıklık sistemini destekleyen bu yağ, cilt hücrelerini besler. Kırışıklıkları önler. Sivilce ve siyah nokta sorunlarını giderir. Yine C vitamini, kollajen desteği sağlar. Süt, yumurta, domates, greyfurt, badem, marul ve karnabaharda bulunan biotin de sağlıklı, parlak bir cilt ve saçlar için önem taşır. Yağsız ve az yağlı kırmızı et, mayalı, kepekli ekmekler ve tahıl ürünlerini belli porsiyonlarda tüketerek alabileceğiniz lipoik asit ise cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar.
LOKMALARI TEK TEK SAY ZAYIFLA!
Brigham Üniversitesi'nde yapılan araştırma, lokmaları sayarak yemenin zayıflattığını ortaya koydu. Denekler, 1 hafta boyunca ağızlarına götürdükleri lokmalarını ya da su haricindeki sıvıların hesabını tuttu. Bu bir haftalık sürenin sonunda, deneklerden yüzde 20-30'unun daha az besin tükettikleri gözlendi.