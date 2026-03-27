Diş eti hastalığının en erken ve en önemli belirtisi diş fırçalarken oluşan kanamayla ortaya çıkıyor. Diş Eti Hastalıkları Uzmanı (Periodontolog) Prof. Dr. Ülkü Noyan, sorunun ilerlemesiyle kendiliğinden veya yemek sırasında kanamalar meydana geldiğini belirtiyor.
Bu aşamada çoğu hastanın cerrahi işlemler, implant ve protez gibi çok daha kapsamlı tedaviye ihtiyaç duyar hale geldiğini söylüyor. Ağız ve diş sağlığının yönelik çarpıcı bilgiler veriyor:
ALZHEİMER VE KANSERLE DE İLİŞKİLİ
Diş eti hastalıkları, diş çürükleri ve diş kaybıyla sınırlı kalmayıp, vücutta kronik iltihaplanmaya yol açarak birçok hastalığı tetikliyor. Diş eti hastalıkları sistemik hastalıkların ortaya çıkması, var olan hastalığın da şiddetlenmesinde rol oynuyor. Kötü ağız hijyeninin, kanser sonrası sağ kalım süresini olumsuz etkilediği de bilimsel olarak gösterilmiştir.
Tedavi edildiğinde; iltihap belirteci olan CRP (c-reaktif protein) azalır, kolesterol seviyesi düşer, kan şekeri olumlu etkilenir. Kalp ve damar hastalıklarının tekrarlama riski azalır.
Alzheimer ve kanserin önemli nedenlerinden olan vücuttaki kronik enflamasyon ortadan kalkar. Yapılan çalışmalar; ameliyatlardan önce diş taşı temizliği, kök yüzeyi düzleştirme işlemlerinin yapılması ve ağız hijyeninin sağlanmasının da enfeksiyon riskini azalttığını ve hastanede kalış süresini kısalttığını ortaya koyuyor.
ÇOCUKLUKTA RİSK ARTIYOR
Çocukluk dönemindeki ağız sağlığının, yetişkinlikte damar sertliği ve kalp hastalıkları riskinin artmasına yol açıyor. Bu bize, süt dişlerinin sürmesini takiben, hemen diş fırçalama işleminin başlaması gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu halk sağlığı konusunda herkese büyük görev düşmektedir. Ağız ve diş sağlığını korumanın en etkili yolu, zararlı bakterilerin çoğalmasını engellemekten geçiyor. Bunun için ağız ve diş bakımı alışkanlığı kazanmak şart. Diş eti kanaması fark edildiğinde zaman kaybetmeden diş hekimine başvurulması gerekiyor.
BASİT AMA ETKİLİ 7 YÖNTEM
Günde en az iki kez, özellikle gece yatmadan önce dişlerinizi fırçalayın. Doğru teknik ve size uygun diş fırçası için mutlaka diş hekiminin önerisini alın.
Günde en az bir kez diş ipi ya da arayüz fırçası kullanın.
Ağız kokusunun ve bakterilerin önemli kaynaklarından biri olan dil yüzeyini temizleyin.
Ağız gargarasını hekim önerisi olmadan kesinlikle kullanmayın.
Her gün en az 2-2.5 litre su için.
En az 6 ayda bir mutlaka diş hekimine gidin.