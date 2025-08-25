PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Adım adım hastalığa! Önemsememezlik yapmayın

Genellikle çocuklarda görülen topallama, ciddi ortopedik hastalıkların sinyali olabiliyor. Prof. Dr. Levent Eralp, “Topallama, sadece bir ağrı belirtisi olarak geçiştirilmemeli. Ömür boyu sürecek sakat lıklarla sonuçlanabiliyor” dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ağustos 2025
Adım adım hastalığa! Önemsememezlik yapmayın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ritmi bozulan bir yürüyüş, minik adımların aksaması, koşma ve zıplama gibi hareketlerde yaşanan zorlanma... Çocukluk çağında sık karşılaşılan şikayetlerden biri olan topallama genellikle 1 ila 10 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor. Bazı durumlarda ciddi ortopedik ya da enfeksiyöz hastalıkların ilk sinyali olabiliyor; ihmal edildiğinde kalıcı hasarlara yol açabiliyor.

ERKEN TANI ŞART
Ailelerin çocuğun yürüyüşündeki en küçük değişimi bile ciddiye alması gerektiğine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Eralp, "Topallama hiçbir zaman sadece bir ağrı belirtisi olarak geçiştirilmemeli. Çünkü bazı durumlarda bu, saatler içinde eklemde kalıcı hasar, kemik deformitesi hatta yaşam boyu sürecek olan sakatlıklarla sonuçlanabiliyor. Erken tanı sayesinde hem fiziksel gelişim hem de psikososyal iyilik hali korunuyor. Aileler 'nasıl olsa geçer' diyerek beklemek yerine mutlaka bir uzmana başvurmalıdır" diyerek uyarıda bulundu:

DÜŞME VE YARALANMA RİSKİ YÜKSEK
Yürürken bacağın normalden farklı hareket etmesi, yükün eşit dağılmaması ya da ağrı nedeniyle yürüme düzeninin bozulması şeklinde ortaya çıkan topallama; bazı çocuklarda geçici kas yorgunluğuna bağlı olabilirken, bazılarında kemik, eklem veya sinir sistemine dair önemli bir hastalığa işaret ediyor. Çocuklar hareket kısıtlılığı nedeniyle koşma ve zıplama gibi aktivitelerde zorlanabiliyor. Vücut yükünün dengesiz dağılması, zamanla kalça, diz ve omurga hizasında bozulmalara neden olabiliyor. Ayrıca bu çocuklarda düşme ve yaralanma riski de önemli ölçüde artıyor.

TEDAVİ SORUNUN NEDENİNE GÖRE DEĞİŞİR
Topallamanın altta yatan nedenine göre tedavi yaklaşımı da değişiyor. Her topallama cerrahi gerektirmese de bazı durumlarda ameliyat, çocuğun sağlıklı gelişimi ve kalıcı hasarların önlenmesi için şart hale geliyor. Örneğin, kaymış femoral epifiz durumunda kalça başı kaydığı için epifizi vida ile sabitleme veya Perthes hastalığında, ileri evrelerde kalçanın düzgün şekillenmesi için kemik düzeltme ameliyatlarına ihtiyaç duyuluyor. Septik artrit gibi acil durumlarda da vakit kaybetmeden eklemi cerrahi olarak boşaltmak ve enfeksiyonu kontrol altına almak büyük önem taşıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AFAD açıkladı: Balıkesir’de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
Hakem Kurulu kararı bu hafta kararı verecek
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’a tarihi selam! Savarona, TCG Anadolu ve donanmanın yıldızları İstanbul Boğazı’ndan geçti
Kim Milyoner Olmak İster?de Nefes Kesen Anlar: 500 Bin TL’lik Züğürt Ağa filmi sorusu heyecanı doruklara getirdi.
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan suç örgütü üyeliği ve casusluktan gözaltına alındı: Ev ve ofisinde arama yapıldı
Cimbom 3’te 3! Kayserispor - Galatasaray: 0-4 | MAÇ SONUCU
Atatürk’ün mirası Savarona ve TCG Anadolu’nun geçiş törenine katılan gençlerin coşkusu sözlerine yansıdı! Başkan Erdoğan’a teşekkür
Zafer ayında Boğaz’da gövde gösterisi! TCG Anadolu ve Atatürk’ün mirası TCG Savanora İstanbul Boğazı’ndan geçti
Kadıköy’de Baumgartner sesleri! Fenerbahçe’nin gündeminde Avusturyalı yıldız var
Fırtına tam gaz! Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
First Lady diplomasisi! Emine Erdoğan’ın Gazzeli çocuklar için de çağrı yapın sözleri uluslararası basında! Dünya ’çağrı’ dedi İsrail ’baskı’
Denizli’de alevlerle mücadele! Yangın tamamen kontrol altında | 1 şüpheli gözaltında
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay’ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıkaracak | Cenaze görüntülerine ulaşıldı
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu’nun ikinci toplantısı sona erdi | Karar ne zaman açıklanır?
AK Parti’den Terörsüz Türkiye mesaisi! Bakan ve vekiller sahaya indi! Vatandaş süreç için ne diyor?
Ertan Yıldız’dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı
Galatasaray dünya devinin 3 yıldızına imza attıracak!
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı sonrası Jose Mourinho’ya şok sözler! Sakın!
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Galatasaray’dan Christopher Nkunku sürprizi! Galatasaray'dan Christopher Nkunku sürprizi! Kahramanmaraş Elbistan’da deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı Kahramanmaraş Elbistan’da deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı Düğün salonlarına vergi denetimi! 3,6 milyarlık kayıt dışı kazanç Düğün salonlarına vergi denetimi! 3,6 milyarlık kayıt dışı kazanç Kayseri’de şüpheli ölüm | Marketten döndüğünde eşinin cansız bedeniyle karşı karşıya geldi Kayseri'de şüpheli ölüm | Marketten döndüğünde eşinin cansız bedeniyle karşı karşıya geldi Bakan Tunç açıkladı: Trafikte yol kesene düğünlerde havaya ateş açana af yok! Bakan Tunç açıkladı: Trafikte yol kesene düğünlerde havaya ateş açana af yok! Atatürk’ün mirası Savarona ve TCG Anadolu’nun geçiş törenine katılan gençlerin coşkusu sözlerine yansıdı! Başkan Erdoğan’a teşekkür Atatürk'ün mirası Savarona ve TCG Anadolu'nun geçiş törenine katılan gençlerin coşkusu sözlerine yansıdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür