ABD’de gribe karşı sakız geliştirildi: Virüsleri etkisiz hale getiriyor!

ABD ve Finlandiya'daki bilim insanları, özel olarak geliştirilen bir çiğneme sakızının, herpes ve grip virüslerini yakalayarak etkisiz hale getirdiğini ortaya çıkardı. Bu özel sakız, "Lablab purpureus" adlı bir bakla türünün tohumlarından elde edilen lablab fasulyesi tozundan üretiliyor.



Sıvıyla ıslatılmış sakızın 15 dakika çiğnenmesiyle, içeriğindeki FRIL proteininin yüzde 50'sinden fazlası salyaya karıştı. Bu tükürük örnekleri sayesinde, grip virüslerinin yüzde 95'ten fazlasının, HSV-1 virüsünün yüzde 75'inin ve HSV-2 virüsünün ise yüzde 94'ünün etkisiz hale geldiği görüldü.

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