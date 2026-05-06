ÇAY TÜKETEN KADINLARDA KEMİK YOĞUNLUĞU DAHA YÜKSEK

Araştırma sonuçlarına göre düzenli çay tüketen kadınların kalça kemik yoğunluğunun, çay içmeyenlere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Bilim insanları bu etkinin, çayda bulunan "kateşin" adlı bileşiklerden kaynaklanabileceğini düşünüyor.

Uzmanlar, kateşinlerin kemik oluşumunu destekleyen hücreler üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini belirtiyor. Çalışmada özellikle obez kadınlarda çayın kemik sağlığı üzerindeki olumlu etkisinin daha belirgin olduğu ifade edildi.

Flinders Üniversitesi epidemiyoloğu Enwu Liu, kemik yoğunluğundaki küçük artışların bile geniş toplumlarda kırık oranlarının azalmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

FAZLA KAHVE TÜKETİMİ RİSK OLUŞTURABİLİR

Araştırmada kahve tüketimine ilişkin sonuçlar ise daha dikkat çekici bulundu. Günde beş fincandan fazla kahve içen kadınların kemik mineral yoğunluğunun daha düşük olabileceği tespit edildi.

Bilim insanları, yüksek miktarda kafeinin kalsiyum emilimini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle yaşamı boyunca daha fazla alkol tüketen kadınlarda kahve tüketiminin, uyluk kemiği yoğunluğundaki azalmayla bağlantılı olduğu gözlemlendi.

Bu durum, alkol ve yüksek kafein tüketiminin birlikte kemik sağlığı üzerinde daha güçlü olumsuz etkiler oluşturabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

UZMANLARDAN DENGELİ TÜKETİM UYARISI

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların kahvenin tamamen bırakılması gerektiği anlamına gelmediğini vurguluyor. Uzmanlar, ölçülü çay tüketiminin kemik sağlığını destekleyebilecek basit alışkanlıklardan biri olabileceğini belirtiyor.

Kemik sağlığında kalsiyum ve D vitamininin hala en önemli faktörler arasında yer aldığına dikkat çeken uzmanlar, günlük içecek tercihlerinin de uzun vadede etkili olabileceğini ifade ediyor. Özellikle yaşlı kadınlar için düzenli çay tüketiminin yalnızca rahatlatıcı bir alışkanlık değil, kemikleri destekleyen küçük ama önemli bir adım olabileceği değerlendiriliyor.

OSTEOPOROZ NEDİR?

👉 Osteoporoz, kemiklerin yoğunluğunun azalması ve yapısının zayıflaması sonucu daha kırılgan hale gelmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır.

Bu durumda kemikler içten içe boşalır, dayanıklılığı düşer ve özellikle kalça, omurga ve bilek gibi bölgelerde kırık riski artar.

En sık 50 yaş üstü kadınlarda, özellikle menopoz sonrası görülür. Bunun başlıca nedeni kemikleri koruyan östrojen hormonunun azalmasıdır.

Kısaca Osteoporoz = Kemik erimesi ve kırılganlık artışı

(Science Alert, Takvim foto arşiv)