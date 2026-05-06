65 yaş üstü kadınlar için uyarı: Çay kemiklerinizi korurken kahve kalsiyumu engelliyor

Yaş ilerledikçe kemik sağlığını korumak kadınlar için daha büyük önem kazanıyor. Yeni bir araştırma ise günlük hayatta sıkça tüketilen çay ve kahvenin osteoporoz riski üzerinde etkili olabileceğini ortaya koydu. Özellikle düzenli çay tüketiminin kemik yoğunluğunu desteklediği belirtilirken, aşırı kahve tüketiminin bazı kadınlarda risk oluşturabileceği ifade edildi.

  • Avustralya'daki Flinders Üniversitesi araştırmacıları, 65 yaş üstü yaklaşık 9 bin 700 Amerikalı kadının 10 yıl boyunca çay ve kahve tüketim alışkanlıklarını inceleyerek kemik mineral yoğunluğunu ölçtü.
  • Düzenli çay tüketen kadınların kalça kemik yoğunluğunun çay içmeyenlere göre daha yüksek olduğu, bu etkinin çaydaki kateşin bileşiklerinden kaynaklanabileceği belirlendi.
  • Günde beş fincandan fazla kahve içen kadınların kemik mineral yoğunluğunun daha düşük olduğu, yüksek kafeinin kalsiyum emilimini olumsuz etkileyebildiği tespit edildi.
  • Menopoz sonrası östrojen hormonunun azalması, kadınlarda kemik kaybını hızlandıran ve osteoporoz riskini artıran en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.
  • Araştırmacılar, ölçülü çay tüketiminin kemik sağlığını destekleyebileceğini ancak kalsiyum ve D vitamininin hala en önemli faktörler olduğunu vurguluyor.

Avustralya'da yürütülen geniş kapsamlı çalışmada, 65 yaş üstü binlerce kadının beslenme alışkanlıkları ve kemik sağlığı incelendi. Araştırmacılar, çay tüketiminin özellikle menopoz sonrası dönemde kemik kaybını azaltmaya yardımcı olabileceğini değerlendirirken, yüksek miktarda kahve tüketiminin ise kemik mineral yoğunluğunu düşürebileceğine dikkat çekti.

OSTEOPOROZ YAŞLI KADINLARDA YAYGIN GÖRÜLÜYOR

Osteoporoz, özellikle 50 yaş üstü kadınlarda sık görülen sağlık sorunlarının başında geliyor. Hastalık, vücudun eskiyen kemik dokusunu yeterince hızlı yenileyememesi sonucu ortaya çıkıyor. Bu durum kemiklerin zayıflamasına, kırılgan hale gelmesine ve kırık riskinin artmasına neden oluyor.

Uzmanlara göre menopoz sonrası östrojen hormonunun azalması, kadınlarda kemik kaybını hızlandıran en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Yumurtalıkların alınmasına yönelik cerrahi işlemler de benzer şekilde osteoporoz riskini artırabiliyor.

YAKLAŞIK 10 BİN KADININ VERİLERİ İNCELENDİ

Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nde görev yapan halk sağlığı araştırmacıları, osteoporoz üzerine yürütülen kapsamlı bir çalışma kapsamında 65 yaş üzerindeki yaklaşık 9 bin 700 Amerikalı kadının çay ve kahve tüketim alışkanlıklarını değerlendirdi.

Katılımcılar yaklaşık 10 yıl boyunca farklı dönemlerde yapılan anketlerde günlük içecek tercihlerini bildirdi. Araştırma sürecinde ayrıca kadınların kalça ve uyluk kemiği bölgelerindeki kemik mineral yoğunluğu ölçüldü.

ÇAY TÜKETEN KADINLARDA KEMİK YOĞUNLUĞU DAHA YÜKSEK

Araştırma sonuçlarına göre düzenli çay tüketen kadınların kalça kemik yoğunluğunun, çay içmeyenlere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Bilim insanları bu etkinin, çayda bulunan "kateşin" adlı bileşiklerden kaynaklanabileceğini düşünüyor.

Uzmanlar, kateşinlerin kemik oluşumunu destekleyen hücreler üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini belirtiyor. Çalışmada özellikle obez kadınlarda çayın kemik sağlığı üzerindeki olumlu etkisinin daha belirgin olduğu ifade edildi.

Flinders Üniversitesi epidemiyoloğu Enwu Liu, kemik yoğunluğundaki küçük artışların bile geniş toplumlarda kırık oranlarının azalmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

FAZLA KAHVE TÜKETİMİ RİSK OLUŞTURABİLİR

Araştırmada kahve tüketimine ilişkin sonuçlar ise daha dikkat çekici bulundu. Günde beş fincandan fazla kahve içen kadınların kemik mineral yoğunluğunun daha düşük olabileceği tespit edildi.

Bilim insanları, yüksek miktarda kafeinin kalsiyum emilimini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle yaşamı boyunca daha fazla alkol tüketen kadınlarda kahve tüketiminin, uyluk kemiği yoğunluğundaki azalmayla bağlantılı olduğu gözlemlendi.

Bu durum, alkol ve yüksek kafein tüketiminin birlikte kemik sağlığı üzerinde daha güçlü olumsuz etkiler oluşturabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

UZMANLARDAN DENGELİ TÜKETİM UYARISI

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların kahvenin tamamen bırakılması gerektiği anlamına gelmediğini vurguluyor. Uzmanlar, ölçülü çay tüketiminin kemik sağlığını destekleyebilecek basit alışkanlıklardan biri olabileceğini belirtiyor.

Kemik sağlığında kalsiyum ve D vitamininin hala en önemli faktörler arasında yer aldığına dikkat çeken uzmanlar, günlük içecek tercihlerinin de uzun vadede etkili olabileceğini ifade ediyor. Özellikle yaşlı kadınlar için düzenli çay tüketiminin yalnızca rahatlatıcı bir alışkanlık değil, kemikleri destekleyen küçük ama önemli bir adım olabileceği değerlendiriliyor.

OSTEOPOROZ NEDİR?

👉 Osteoporoz, kemiklerin yoğunluğunun azalması ve yapısının zayıflaması sonucu daha kırılgan hale gelmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır.

Bu durumda kemikler içten içe boşalır, dayanıklılığı düşer ve özellikle kalça, omurga ve bilek gibi bölgelerde kırık riski artar.

En sık 50 yaş üstü kadınlarda, özellikle menopoz sonrası görülür. Bunun başlıca nedeni kemikleri koruyan östrojen hormonunun azalmasıdır.

Kısaca Osteoporoz = Kemik erimesi ve kırılganlık artışı

(Science Alert, Takvim foto arşiv)

