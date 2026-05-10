Yeni bir araştırma, uzun yaşam üzerinde sanıldığından daha güçlü etkisi olan faktörlerden birinin uyku olduğunu ortaya koydu. Çalışmaya göre düzenli ve yeterli uyku, yaşam süresiyle beslenme ve egzersizden daha güçlü ilişki gösterebiliyor.
ABD'de gerçekleştirilen araştırmada, yetersiz uyku ile düşük yaşam beklentisi arasında dikkat çekici bir bağlantı tespit edildi. Araştırmacılar, sigaradan sonra yaşam süresini en fazla etkileyen faktörün uyku eksikliği olduğunu belirtti.
ARAŞTIRMA 6 YILLIK VERİLERİ İNCELEDİ
Oregon Health & Science University (OHSU) bünyesinde yürütülen çalışmada, 2019-2025 yılları arasındaki ulusal sağlık verileri analiz edildi.
Araştırmacılar, katılımcıların uyku sürelerine ilişkin kendi beyanlarını yaşam beklentisi verileriyle karşılaştırdı. Çalışmada gecelik yedi saatin altındaki uyku süresi "yetersiz uyku" olarak değerlendirildi.
Elde edilen sonuçlarda; fiziksel hareketsizlik, eğitim düzeyi ve çalışma durumu gibi yaşam süresini etkileyebilecek diğer değişkenler hesaba katıldığında bile uyku eksikliği ile daha kısa yaşam beklentisi arasındaki ilişkinin devam ettiği görüldü.
"SONUÇLAR ŞAŞIRTICI DERECEDE GÜÇLÜ"
Araştırmanın yürütücülerinden uyku fizyoloğu Andrew McHill, elde edilen verilerin beklenenden daha güçlü sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi.
McHill, "Uykunun önemli olduğunu biliyorduk ancak bu araştırma, konunun ne kadar ciddi olduğunu çok daha net gösterdi. İnsanların mümkün olduğunca her gece yedi ila dokuz saat uyumaya çalışması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
UYKU EKSİKLİĞİ BİRÇOK HASTALIKLA BAĞLANTILI
Araştırmada, yetersiz uykunun doğrudan yaşam süresini kısalttığının kesin olarak kanıtlanmadığı vurgulandı. Ancak uzmanlar, uyku düzeninin uzun vadeli sağlık üzerinde güçlü etkiler oluşturduğuna dikkat çekti.
Bilim insanlarına göre yeterli uyku; bağışıklık sistemi, beyin fonksiyonları ve metabolizma üzerinde kritik rol oynuyor. Hatta tek gecelik uyku eksikliğinin bile vücutta çeşitli olumsuz etkilere neden olabileceği belirtiliyor.
Araştırmacılar özellikle obezite ve diyabet gibi hastalıkların kötü uyku düzeniyle bağlantılı olduğunu ve bunun uzun vadede yaşam süresini etkileyebileceğini ifade etti.
UZMANLARDAN EKRAN UYARISI
Uzmanlar, uyku düzeninin belirli ölçüde değiştirilebilir bir alışkanlık olduğuna da dikkat çekiyor.
Yatakta uzun süre telefonda vakit geçirmek, düzensiz uyku saatleri ve stresin uyku kalitesini olumsuz etkileyebileceği belirtilirken; yoga ve tai chi gibi rahatlatıcı aktivitelerin uyku düzenine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.
Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi ile Uyku Araştırmaları Derneği ise yetişkinlerin her gece en az yedi saat uyumasını öneriyor.
Araştırmanın sonuçları bilimsel dergi Sleep Advances'ta yayımlandı.