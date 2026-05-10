Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi ile Uyku Araştırmaları Derneği yetişkinlerin her gece en az yedi saat uyumasını öneriyor.

Uzmanlar yetersiz uykunun obezite ve diyabet gibi hastalıklarla bağlantılı olduğunu ve bağışıklık sistemi, beyin fonksiyonları ve metabolizma üzerinde kritik rol oynadığını açıkladı.

Uyku fizyoloğu Andrew McHill, insanların mümkün olduğunca her gece yedi ila dokuz saat uyumaya çalışması gerektiğini belirtti.

Araştırmacılar 2019-2025 yılları arasındaki ulusal sağlık verilerini inceleyerek gecelik yedi saatin altındaki uyku süresini yetersiz olarak değerlendirdi.

Yeni bir araştırma, uzun yaşam üzerinde sanıldığından daha güçlü etkisi olan faktörlerden birinin uyku olduğunu ortaya koydu. Çalışmaya göre düzenli ve yeterli uyku, yaşam süresiyle beslenme ve egzersizden daha güçlü ilişki gösterebiliyor.

ABD'de gerçekleştirilen araştırmada, yetersiz uyku ile düşük yaşam beklentisi arasında dikkat çekici bir bağlantı tespit edildi. Araştırmacılar, sigaradan sonra yaşam süresini en fazla etkileyen faktörün uyku eksikliği olduğunu belirtti.