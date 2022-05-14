6 adımda formda kalın (Sağlık haberleri)

Baharın gelmesiyle herkesi zayıflama telaşı sarıyor. Dyt. Aybüke Açıksöz, yaza formda girmenin şifresini açıklıyor.

ANANAS, yoğurt, salatalık ve kivi tüketin.

GÜNE kahvaltıyla başlayın. Böylece gün içinde kan şekerini dengeleyin.

PORSİYONLARI küçültün.

ARTAN sıcaklıklar ve terlemenin de etkisiyle içtiğiniz su miktarını artırın. Günde mutlaka 1.5-2 litre su için...

KIZARTMA, aşırı baharatlı ve yağlı yiyeceklerden uzak durun.

HAFTADA 3-4 gün, 45 dakika-1 saat arasında egzersiz yapın.

BİR FİNCAN ŞİFA

Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, yeşil çayın faydalarına değiniyor. Siyah çaydan 10 kat daha fazla C vitamini içeren yeşil çayın 3 fincandan fazla içilmemesi gerektiğini söylüyor. Bu mucize içeceğin faydalarını sıralıyor:

ANTİOKSİDAN etkisiyle bağışıklığı güçlendirir.

İÇERDİĞİ kafein canlılık verir, yorgun luğu giderir.

METABOLİZMAYI hızlandırıcı ve yağ ları yakar.

OBEZİTEYİ önler.

AĞIZ kokusunu bitirir.

KAN şekerini dengeler. Kanseri önler.