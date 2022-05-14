Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Prostat problemi



PROSTAT bezinin hastalıklarının tanısı sadece kan testine bakılarak tanı konulmaz. En sık rastlanılan iyi huylu Prostat Bezi Büyümesi (BPH), bu şikayetlerin sık görüldüğü bir durumdur. Prostatın büyüklüğünü belirlemek, hastalık belirtilerini şiddetlendiren veya bu belirtilere neden olan diğer hastalıklar ve bozuklukları dışlamak için laboratuvar testleri ve görüntüleme taramaları kullanılabilir. PSA dediğimiz değer normal de çıksa prostat hastalığı olabilir. Mutlaka Üroloji Uzmanı'na muayene ol. Ayrıca şeker hastalığı da bu şikayetlere neden olabilir. Bununla ilgili iç hastalıkları uzmanı yardımcı olur. Mutlaka doktoruna danış.