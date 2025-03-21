5 günlükken SMA Tip 1 ölümcül kas hastalığı teşhisi konulan Yüsra için yardım kampanyası!

İstanbul Pendik'te yaşayan Fetvacı ailesinin kızı Yüsra, 5 ay önce doğdu. Ancak 5 günlükken topuğundan alınan kan sonucunda SMA Tip 1 ölümcül kas hastalığı teşhisi konuldu. O günden beri hastalıkla savaşan minik bebeğin tedavi olması için pahalı olan Zolgensma ilacı gerekti.



Ailesi, valilik izinli kampanya başlattı. Destek çağrısı yaptı. Baba Yusuf Fetvacı, "Bağışlara ihtiyacımız var. Şu ana kadar kampanya yüzde 32'ye ulaştı" dedi.

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ALICI: Yusuf Fetvacı

AÇIKLAMA: Yüsra