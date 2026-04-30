45 yaş sonrası risk katlanıyor: her 3 kadından birinde osteoporoz tehlikesi

Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, kadınlarda daha çok görülüyor. Doç. Dr. Ahmet İnanır, menopozla birlikte östrojen hormonunun azalmasının kemik kaybını hızlandırdığını söylüyor.

45 yaş sonrası risk katlanıyor: her 3 kadından birinde osteoporoz tehlikesi

Osteoporoz, kemik yoğunluğunun azalmasıyla kemiklerin zayıf ve kırılgan hale gelmesi sonucu ortaya çıkıyor. En sık omurga, kalça ve el bileğinde görülen hastalık, çoğu zaman kırık oluşana kadar sessiz seyrediyor.

Uzmanlara göre 45 yaş sonrasında görülme sıklığı artan osteoporoz, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, osteoporoz hakkında önemli bilgiler veriyor:

Sessiz ilerleyen osteoporoz, çoğu zaman ilk sinyalini bel ve sırt ağrısıyla veriyor. (Haberin fotoğrafları Takvim.com.tr Foto Arşiv'den alınmıştır.)

İLK SİNYAL SIRT VE BEL AĞRISI
Osteoporozun en yaygın belirtileri sırt ve bel ağrılarıdır. Bunun temel nedeni kemiklerde oluşan mikro kırıklardır. Zamanla büyüyebilen bu kırıklar boy kısalığına ve kamburlaşmaya da yol açabilir.

Kemik dokusu kendini onarmaya çalışsa da osteoporozda bu süreç yavaşlar. Bu nedenle küçük hasarlar büyük kırıklara dönüşebilir. 50 yaş üzerindeki her 3 kadından birinde ve her 5 erkekten birinde osteoporoz görülüyor.

Hastalık özellikle ince yapılı kadınlarda daha yaygın ortaya çıkıyor. Menopozla birlikte östrojen hormonunun azalması kemik kaybını hızlandırır. Menopoz öncesinde daha nadir görülen kemik erimesi, menopoz sonrasında kırık riskiyle birlikte belirgin şekilde artıyor.

45 yaş sonrası risk katlanıyor: her 3 kadından birinde osteoporoz tehlikesi-3

EGZERSİZ ÖNEM TAŞIYOR
Tedavide ilaç kadar hareketli yaşam da önemlidir. Düzenli yürüyüş ve yüzme kemik gücünü korumaya yardımcıdır. Hastalığın seviyesine göre ilaç tedavisi kişiye özel planlanıyor.

İlerlemiş vakalarda korse uygulamaları ve bazı destekleyici girişimler de kullanılabilir. Kalsiyum ve D vitamini açısından zengin beslenme, düzenli egzersiz, güneş ışığından yeterince yararlanma ve sigara ile alkolden uzak durma kemik sağlığını korumada büyük önem taşıyor.

45 yaş sonrası risk katlanıyor: her 3 kadından birinde osteoporoz tehlikesi-4

RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT EDİN
İleri yaş, genetik yatkınlık, yetersiz güneşlenme, D vitamini ve kalsiyum eksikliği, hareketsiz yaşam, sigara ve alkol kullanımı osteoporoz riskini artırıyor.

Ayrıca tiroid hastalıkları, hormon bozuklukları ve uzun süre steroid içerikli ilaç kullanımı da kemik erimesine zemin hazırlıyor. Osteoporoz tanısı, DEXA adı verilen kemik yoğunluğu ölçüm testiyle konuluyor. Hastada kırık bulunup bulunmadığı da değerlendirme sürecinde önem taşıyor.

