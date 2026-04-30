Osteoporoz , kemik yoğunluğunun azalmasıyla kemiklerin zayıf ve kırılgan hale gelmesi sonucu ortaya çıkıyor. En sık omurga, kalça ve el bileğinde görülen hastalık, çoğu zaman kırık oluşana kadar sessiz seyrediyor.

Sessiz ilerleyen osteoporoz, çoğu zaman ilk sinyalini bel ve sırt ağrısıyla veriyor.

İLK SİNYAL SIRT VE BEL AĞRISI

Osteoporozun en yaygın belirtileri sırt ve bel ağrılarıdır. Bunun temel nedeni kemiklerde oluşan mikro kırıklardır. Zamanla büyüyebilen bu kırıklar boy kısalığına ve kamburlaşmaya da yol açabilir.

Kemik dokusu kendini onarmaya çalışsa da osteoporozda bu süreç yavaşlar. Bu nedenle küçük hasarlar büyük kırıklara dönüşebilir. 50 yaş üzerindeki her 3 kadından birinde ve her 5 erkekten birinde osteoporoz görülüyor.

Hastalık özellikle ince yapılı kadınlarda daha yaygın ortaya çıkıyor. Menopozla birlikte östrojen hormonunun azalması kemik kaybını hızlandırır. Menopoz öncesinde daha nadir görülen kemik erimesi, menopoz sonrasında kırık riskiyle birlikte belirgin şekilde artıyor.