40'lı yaşlardan sık görülen Vertigo, şiddetli baş dönmelerine sebep oluyor! Yeni tedavi yöntemleri şikayetleri iyileştiriyor





SUÇLU KRİSTALLER

Toplumdaki yaygın inanışın aksine Vertigo hastalık değil, pek çok hastalıkta görülen bir belirti olarak karşımıza çıkıyor. Vertigo'ya iç kulakta dengenin sağlanmasında var olan, fakat bulunması gereken yerin dışına kaçan kalsiyum parçacıkları neden oluyor.