40'lı yaşlardan sık görülen Vertigo, şiddetli baş dönmelerine sebep oluyor! Yeni tedavi yöntemleri şikayetleri iyileştiriyor

Vertigo, şiddetli baş dönmesi olarak biliniyor. Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nazım Korkut, ilk baş dönmesi atağının sabah yataktan kalkarken başladığını belirtiyor. İç kulaktaki kristallerin yerinden oynaması olarak bilinen Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo'dan kaynaklanan şikayetler 'manevra' tedavisiyle iyileşiyor.
SUÇLU KRİSTALLER
Toplumdaki yaygın inanışın aksine Vertigo hastalık değil, pek çok hastalıkta görülen bir belirti olarak karşımıza çıkıyor. Vertigo'ya iç kulakta dengenin sağlanmasında var olan, fakat bulunması gereken yerin dışına kaçan kalsiyum parçacıkları neden oluyor.
TEDAVİSİ HAKKINDA
Mekanik bir iç kulak hastalığı olan Vertigo'ya tedaviyle kesin çözüm sağlanabiliyor. Bazen kristaller kendiliğinden yerine dönebilse de genellikle sorunlu kanal veya kanalların saptanarak uygun manevralarla tedavi edilmesi gerekiyor. Prof. Dr. Korkut, "Vertigo'da baş dönmesinin yüzde 80 gibi oldukça yüksek bir oranından arka kanallar sorumlu oluyor. Bunlara yönelik manevralarla baş dönmesi ilk seansta büyük oranda sona eriyor" bilgisini veriyor.